Filhos de Sandra Regina falaram com Pelé no hospital e perdoaram o avô

SANTOS – Octávio Neto e Gabriel Arantes, netos de Pelé e filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, filha do ex-jogador que só foi reconhecida por ele após entrar na Justiça, disseram nesta segunda-feira, 2, durante o velório do Rei do Futebol na Vila Belmiro, que perdoaram o avô. Eles falaram com Pelé pouco antes de sua morte na última quinta-feira, 29, aos 82 anos, em decorrência de um câncer no cólon.

A pedido do próprio Pelé, eles viajaram dos Estados Unidos, onde moram, para participar com a família dos últimos dias com o avô. Foi apenas a segunda vez que eles se encontraram pessoalmente.

“Foi um momento difícil no hospital. Acredito que a gente conseguiu finalizar perdoando mesmo, esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas”, disse Octávio.

“Os últimos momentos foram muito bons, apesar de tristes. Estávamos nos Estados Unidos e uma das minhas tias me ligou, a pedido do meu avô. Voltamos de prontidão direto para o (Hospital Albert) Einstein”, completou Gabriel. “Conversamos, falei para ele tudo, o quanto o admirava como jogador e como pessoa. Ficamos com as mãos entrelaçadas orando, conversando… foi um momento muito triste, mas muito importante para mim e para o meu irmão”.

Sandra Regina nasceu em 1964 e foi fruto de relacionamento de Pelé com a empregada doméstica Anisia Machado. Ela entrou na Justiça para ser reconhecida por ele como filha, e só conseguiu incluir o sobrenome do pai em 1996, após teste de DNA. Ela e Pelé nunca foram próximos. Sandra morreu em 2006, aos 42 anos, também de câncer.

