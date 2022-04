Filho publica foto segurando a mão de Rincón: ‘Seguimos firmes’

O ex-volante do Corinthians e da seleção colombiana, Freddy Rincón, permanece internado e apresenta quadro “profundamente crítico”. Nesta quarta-feira,13, Laureano Quintero, diretor médico do hospital onde Rincón está internado, afirmou em à rede colombiana Caracol que a evolução do ex-volante não tem sido favorável. Sebástian Rincón, um dos filhos do ex-jogador, manteve o otimismo e postou uma foto em uma rede social segurando as mãos do pai.

Rincón sofreu um grave acidente de carro na cidade de Cali, na Colômbia, na última segunda-feira,11. Segundo o hospital, o caso é grave. “Mediante autorização dos familiares, informo que a situação de Freddy Rincón segue sendo profundamente crítica. A condição clínica, os exames, não mostram uma condição favorável. Sua condição e gravidade são extremas”, afirmou Laureano Quintero.

“O prognóstico segue sendo muito reservado. Seguiremos com todas as medidas pertinentes, e deve ser claro que a evolução não é favorável e que a condição segue sendo extremamente crítica”, completou o diretor do hospital.

Ainda nesta quarta-feira, Sebástian Rincón, um dos filhos do ex-jogador, divulgou uma imagem em que aparece segurando a mão do pai. “Aqui seguimos firmes, meu velho”, escreveu.

Segundo o último boletim-médico divulgado na terça-feira,12, a equipe médica realizará exames cerebrais em Rincón para determinar novos tratamentos.

Aposentado desde 2004, após uma última passagem pelo Corinthians, o ex-meio-campista construiu longa trajetória no futebol brasileiro. Além do Timão, também atuou pelo Palmeiras, em 1996, Santos, entre 2000 e 2001, e Cruzeiro, em 2001.

No Corinthians, Rincón alcançou a condição de ídolo com 158 partidas, 11 gols marcados e quatro títulos conquistados: o Campeonato Paulista de 1999, os brasileiros de 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes de 2000.

