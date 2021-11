Filho de Simeone desencanta na Itália e já agita mercado europeu

O sobrenome Simeone vem agitando o futebol europeu e não é por causa do vitorioso treinador Atlético de Madri. Giovanni Simeone, atacante do Hellas Verona e filho do técnico argentino, vive o melhor momento de sua carreira e é a atual sensação do Campeonato Italiano. O atacante de 26 anos foi eleito o melhor atleta de outubro da Série A ao marcar sete gols em cinco partidas no mês, incluindo incríveis quatro gols em cima da Lazio, e dois sobre a Juventus. Simeone já interessa ao clube inglês West Ham e tem sido cotado pela imprensa argentina por uma vaga na seleção.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Giovanni Simeone é o filho mais velho de Diego Simeone. Nasceu em Madri, em 1995, ano em que o pai atuava pelo Atlético como jogador, mas tem nacionalidade argentina. Compartilhando da mesma paixão por futebol, Simeone filho estreou como profissional em 2013, pelo River Plate da Argentina, onde ficou até 2016.

Em seguida, Simeone obteve relativo sucesso por equipes italianas como a Genoa, com 14 gols em 37 partidas, Fiorentina 22 tentos em 80 aparições, e Cagliari, onde marcou 18 vezes em 72 disputas, até ser emprestado no meio do ano, justamente, para o Hellas Verona, time tradicional do norte do país.

Continua após a publicidade

Ele estreou em agosto e desde então, tem sido peça fundamental no time dirigido pelo croata Igor Tudor, que assumiu o time de Verona na vice-lanterna do campeonato, e hoje está na décima posição com 16 pontos em 11 jogos. Giovanni Simeone marcou nove vezes na temporada (é o vice-artilheiro da competição, com um a menos que Ciro Immobile, da Lazio) e deu três assistências.

O camisa 99 começou o mês com o gol e assistência nos 4 a 0 sobre o Spezia. Passou em branco contra o Milan, mas foi o responsável pela goleada contra a Lazio, com incríveis quatro gols. Depois de passar em branco diante da Udinese, fez ambos os gols na vitória por 2 a 1 sobre a Juventus, com direito a um belo chute de fora da área. Já no mês de novembro, no último domingo,7, ele marcou o gol no empate do Verona contra o líder, Napoli.

Emprestado pelo Cagliari ao Verona até junho de 2022, Giovanni já recebeu propostas para mudar de clube no mercado de inverno europeu, em janeiro. Segundo o jornal britânico Express, o West Ham já demonstrou interesse no atleta.

Além disso, seu nome também vem sendo especulado pela imprensa argentina na seleção do técnico Lionel Scaloni, que chegou a convocá-lo em 2018, para a disputa de amistosos. O bom momento do argentino no início da temporada 2021/2022, portanto, alimenta a esperança de uma convocação para o Mundial do Catar, ano que vem.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!