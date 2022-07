Filho de Beckham inicia carreira nos EUA e marca golaço de falta; veja

Romeo Beckham, filho do ex-jogador David Beckham, marcou seu primeiro gol como profissional. De falta, repetindo o atributo que virou a marca registrada de seu pai, o garoto de 19 anos deixou seu nome na vitória do Inter Miami II sobre o Orlando City II, pela MLS Next Pro, liga profissional americana que conta com os times B da MLS, principal divisão do país.

Acumulando 14 jogos pelo Inter Miami, time do qual David Beckham é um dos donos e presidente, o garoto desencantou. De falta, com a perna direita, no melhor estilo do pai, Romeo bateu por cima da barreira e balançou as redes. Foi o terceiro gol do Inter Miami, que venceu por 3 a 1 e é o quinto colocado da conferência leste.

Veja o gol de Romeo Beckham:

Entre os quatro filhos de David, Romeo é o único que já seguiu os passos do pai. Brooklyn, o mais velho, de 23 anos, é modelo e fotógrafo, e Cruz, de 17 anos, é artista. Harper, a única mulher, ainda tem 11 anos.

