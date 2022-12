Pelé apresenta progressão do câncer de cólon, diz boletim médico

“Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos sós “, acrescentou.

No comunicado para seguidores, ela ainda brinca ao dizer que a internação não impediria as comemorações com direito até a bebidas alcoólicas.

“Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nos desejamos a todos que celebram, um natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com MUITO Amor e Saúde !! Amamos vocês, daremos um update semana que vem”, concluiu.

O boletim médico anterior, divulgado em 12 de dezembro, afirmou que Pelé apresentava melhoras, principalmente do quadro de infecção respiratória, mas que ainda não tinha previsão de alta.

Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol, “segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”, de acordo com o comunicado assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista; Rene Gansl, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Einstein.