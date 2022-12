Filha de Pelé publica foto em família e passa Natal no hospital

O rei do futebol segue internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Na virada deste sábado para domingo, 24 e 25, a filha de Pelé, Kely Nascimento, publicou uma foto em sua rede social junto a família, passando o Natal no hospital. Além de Kely, Edinho e Marcia Aoki – filho e esposa do ex-jogador – estavam presentes juntos com os netos.

“Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo”, escreveu Kely em sua conta pessoal do Instagram.

Na última sexta-feira, a filha de Pelé já havia se manifestado nas redes com uma foto abraçada ao pai. Hoje técnico do Londrina, o filho Edinho chegou no sábado para passar o Natal com a família no hospital e também postou uma foto nas redes segurando a mão do pai: “a minha força é sua”, escreveu.

O hospital não divulga boletim médico desde a última quinta-feira, quando a informação foi de melhoras no quadro de infecção respiratória, mas ainda sem previsão de altas.

No período de internação, o ex-jogador de 82 anos foi homenageado por jogadores, associações e diversos torcedores na Copa do Mundo e tem publicado mensagens em suas redes sociais.

