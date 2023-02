FIFPro anuncia finalistas à seleção do ano — com CR7 e sem Vini Jr

A FifaPro (Federação Internacional das Associações de Jogadores Profissionais) divulgou nesta segunda-feira, 13, a lista de 26 jogadores indicados à seleção do ano na temporada de 2022. Com Messi, Haaland, Bezema, Mbappé, Neymar e Cristiano Ronaldo, entre os atacantes, chamou atenção na lista a ausência de Vinicius Junior, campeão europeu e mundial com o Real Madrid, marcando gols nas duas finais. Quatro brasileiros estão entre os finalistas.

A votação é realizada pelos atletas filiados à federação. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de gala do Fifa The Best, no dia 27 de fevereiro, em Paris.

Autor de 50 gols em 54 partidas na temporada 2021/22, o francês Karim Benzema, do Real Madrid, é um dos destaques da lista. No ataque, também concorrem o argentino Lionel Messi, o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr. Correm por fora Erling Haaland, do City, e o polonês Robert Lewandowski, do Barcelona.

No meio-campo, destaque para Jude Bellingham, do Borussia Dortmund e da seleção inglesa, Gavi e Pedri, do Barcelona e da seleção espanhola, além do argentino do Chelsea Enzo Fernández, eleito a revelação da Copa do Mundo do Catar.

Os brasileiros lembrados pelo FifaPro são o goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, o meio-campista Casemiro, do Manchester United, e o atacante Neymar, do PSG. Já Vinícius Júnior, campeão da Champions com o Real Madrid e autor de 25 gols, ficou de fora.

Confira a lista completa dos indicados:

Goleiros

Alisson Becker ( Liverpool , Brasil)

Liverpool Thibaut Courtois ( Real Madrid , Bélgica)

Real Madrid Emiliano Martinez ( Aston Villa , Argentina)

Defensores

Joao Cancelo ( Manchester City /Bayern de Munique, Portugal)

Manchester City Alphonso Davies ( Bayern de Munique , Canadá)

Bayern de Munique Virgil van Dijk ( Liverpool , Holanda)

Liverpool Josko Gvardiol ( RB Leipzig , Croácia)

RB Leipzig Achraf Hakimi ( Paris Saint-Germain , Marrocos)

Paris Saint-Germain Theo Hernandez ( AC Milan ) , França)

AC Milan Antonio Rudiger ( Real Madrid , Alemanha)

Real Madrid Thiago Silva ( Chelsea , Brasil)

Meio-campistas

Jude Bellingham ( Borussia Dortmund, Inglaterra)

Borussia Dortmund, Inglaterra) Casemiro (Real Madrid e Manchester United, Brasil)

Kevin de Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Enzo Fernandez (Benfica e Chelsea, Argentina)

Gavi (Barcelona, Espanha)

Luka Modric (Real Madrid, Espanha)

Pedri (Barcelona, Espanha)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguai)

Atacantes

Karim Benzema (Real Madrid, França)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City, Noruega)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique e Barcelona, Polônia)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, França)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

Neymar Jr (Paris Saint-Germain, Brasil)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr, Portugal)