Fifa The Best: os indicados aos prêmios masculino, feminino, Puskás e mais

A cerimônia do Fifa The Best que irá premiar os melhores atletas do futebol mundial na temporada 2021/2022 acontecerá logo mais, nesta segunda-feira, 27, às 17h (de Brasília), em um evento de gala em Paris, na França.

A premiação da Fifa, que ocorre desde 1991 e no formato atual desde 2016, neste ano levou em consideração o período de análise de agosto de 2021 a dezembro de 2022, em vista da Copa do Mundo do Catar realizada no fim do ano passado.

O Brasil, mais uma vez, não teve atletas representantes no The Best de melhor jogador, mas concorre com Richarlison ao Prêmio Puskás de gol mais bonito, com o tento pela seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo contra a Sérvia, e com Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira e finalista a melhor do mundo no cargo.

Finalistas do prêmio de melhor jogador:

Karim Benzema (França/Real Madrid)

Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain)

O atual bicampeão é o polonês Robert Lewandowski, enquanto o favorito da vez é o argentino Lionel Messi, responsável por comandar a conquista Argentina na Copa do Catar. Messi é o maior vencedor do The Best (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019). Em novembro, Benzema recebeu a Bola de Ouro.

Finalistas do prêmio de melhor jogadora:

Alex Morgan (Estados Unidos/Orlando Pride e San Diego Wave)

Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

Beth Mead (Inglaterra/Arsenal)

Finalistas do prêmio de melhor técnico no futebol masculino:

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (seleção argentina)

Pep Guardiola (Manchester City)

Finalistas do prêmio de melhor técnico no futebol feminino:

Pia Sundhage (seleção brasileira)

Sarina Wiegman (seleção inglesa)

Sonia Bompastor (Lyon)

Finalistas do prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada:

Dimitri Payet (Olympique de Marselha)

WHAT. A. STRIKE. 🚀 Will this Dimitri Payet effort win the FIFA Puskas Award?#TheBest | @dimpayet17 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 15, 2023

Marcin Olesky (Warta Pozman)

Running out of adjectives for this one 😮‍💨 Will Marcin Oleksy be taking home the FIFA Puskás Award?#TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 22, 2023

Richarlison (Tottenham/ seleção brasileira)

A gente não cansa de ver esse GOLAÇO! 😍 Será que o @richarlison97 leva o Prêmio Puskás de 2022?#CopadoMundoFIFA | #TheBest — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) February 22, 2023

Finalistas do prêmio de melhor goleiro:

Emiliano Martínez (Aston Villa/seleção argentina)

Thibaut Courtois (Real Madrid/seleção belga)

Yassine Bono (Sevilla/ seleção marroquina)

Finalistas do prêmio de melhor goleira:

Ann-Katrin Berger (Chelsea/seleção alemã)

Christiane Endler (Lyon/seleção chilena)

Mary Earps (Manchester United/seleção inglesa)