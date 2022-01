Fifa The Best: Messi, Lewandowski e Salah são os finalistas do prêmio

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 7, que o argentino Lionel Messi, do PSG, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, são os três finalistas ao prêmio “The Best” de melhor jogador do mundo em 2021 entre os homens.

Já no feminino, a lista final tem as espanholas Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, ambas do Barcelona, e a australiana Sam Kerr, do Chelsea. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação que acontecerá em 17 de janeiro.

As listas são quase iguais aos “top 3” da Bola de Ouro, troféu que foi entregue em novembro pela revista France Football e que por alguns anos se fundiu com a premiação da Fifa. A única diferença é a inclusão de Salah, que ficou apenas em sétimo na votação da publicação francesa. Na ocasião, o terceiro colocado masculino foi o ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea.

Os vencedores da Bola de Ouro de 2021 foram Messi, no masculino, e Putellas, no feminino. A vitória do argentino, inclusive, gerou controvérsia e foi criticada por muitas personalidades do esporte que consideraram injusto o prêmio não ter ido para Lewandowski.

O polonês do Bayern de Munique, aliás, é o atual vencedor do “The Best”, tendo superado Cristiano Ronaldo e Messi na votação do ano passado.

Na última quinta-feira, 6, a Fifa já havia anunciado os finalistas ao prêmio de melhor treinador. No masculino, os nomes são Pep Guardiola, campeão inglês pelo Manchester City, Roberto Mancini, que venceu a Eurocopa no comando da Itália, e Thomas Tuchel, que conquistou a Liga dos Campeões pelo Chelsea.

No feminino, a lista tem Lluís Cortés, que ganhou a Champions pelo Barcelona, Emma Hayes, campeã inglesa pelo Chelsea, e Sarina Wiegman, que treinou as seleções da Holanda e da Inglaterra.

