Fifa The Best 2021: quando será a premiação e quem são os finalistas

O Fifa The Best 2021, prêmio dado ao melhor jogador da temporada, será entregue em uma cerimônia no próximo dia 17 de janeiro de 2022, em Zurique, na Suíça e contará com a presença de grandes personalidades do futebol mundial. Lionel Messi, que já faturou a Bola de Ouro da revista France Football, outra tradicional honraria individual, está entre os finalistas, ao lado de Robert Lewandowski e Mohamed Salah.

PLACAR reuniu, abaixo, os destaques da festa e os finalistas a todos os prêmios, que incluem jogadores de linha, goleiros e técnicos das categorias masculina e feminina, além do Puskás, oferecido ao autor do gol mais bonito do ano.

Assim como em 2020, o The Best será realizado em formato online em decorrência das restrições da Covid-19. Sem faturar o prêmio desde Kaká em 2007, o Brasil não tem nenhum representante entre os finalistas (Neymar e o ítalo-brasileiro Jorginho chegaram à pré-lista dos 10 mais votados). Participam do pleito técnicos e capitães de seleções nacionais e um jornalista de cada país associado à Fifa.

Lionel Messi, do PSG, vai em busca de seu sétimo troféu da Fifa, que entre 2010 e 2015, se fundiu à Bola de Ouro, e era chamado Fifa Ballon D’Or. O craque argentino, inclusive, levou a Bola de Ouro de 2021, numa escolha criticada por muitas personalidades do esporte que consideraram Lewandowski o justo vencedor. O polonês do Bayern de Munique, aliás, é o atual vencedor do “The Best”, tendo superado Cristiano Ronaldo e Messi na votação do ano passado.

No feminino, o prêmio mais importante da noite tem como finalistas as espanholas Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, ambas do Barcelona, e a australiana Sam Kerr, do Chelsea.

Confira abaixo quem são os indicados à cada categoria:

Melhor do Mundo – Masculino:

Robert Lewandowski (Polônia/ Bayern de Munique)

Lionel Messi (Argentina/ Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito/ Liverpool)

Melhor do mundo – Feminino:

Jennifer Hermoso (Espanha/ Barcelona)

Alexia Putellas (Espanha/ Barcelona)

Sam Kerr (Austrália/ Chelsea)

Melhor Goleiro – Masculino:

Édouard Mendy (Senegal/ Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Itália/ Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer ((Alemanha/ Bayern de Munique)

Melhor Goleira – Feminino:

Ann-Katrin Berger (Alemanha/ Chelsea)

Christiane Endler (Chile/ Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá/ Paris Saint-Germain)

Melhor Treinador – Masculino:

Pep Guardiola (Espanha/ Manchester City)

Roberto Mancini (Itália/ Seleção italiana)

Thomas Tuchel (Alemanha/ Chelsea)

Melhor Treinador – Feminino:

Lluís Cortés (Espanha/ Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra/ Chelsea)

Sarina Wiegman (Holanda/ Seleção holandesa e seleção inglesa)

Puskás:

Patrik Schik (República Tcheca/ Bayer Leverkusen)

Mehdi Taremi (Irã/ Porto)

Erik Lamela (Argentina/ Tottenham)