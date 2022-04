Fifa lança streaming e promete passar mais de 40 mil jogos de graça

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 12, o lançamento de sua plataforma de streaming, o Fifa+. No serviço, a entidade que comanda o futebol mundial promete a transmissão de mais de 40.000 partidas ao longo de 2022, além de jogos clássicos completos da Copa do Mundo e séries e documentários exclusivos – e tudo de graça.

Entre os jogos a serem transmitidos, são mais de 29.000 do futebol masculino e 11.000 do feminino. Segundo a Fifa, as partidas vão “desde as melhores ligas da Europa a competições que antes não tinham transmissão”. Nos primeiros meses, a estimativa é de 1.400 jogos transmitidos por mês, com expectativa de que esse número suba ao longo do tempo.

O arquivo da Copa do Mundo da Fifa também ficará disponível na plataforma, com jogos clássicos completos – como a final do Mundial de 1970, no México, entre Brasil e Itália – além de gols e melhores momentos. A princípio, são mais de 2.500 vídeos que trazem partidas desde a década de 1950, com a promessa de que mais conteúdo será disponibilizado ao longo do ano.

Já entre os documentários exclusivos, existem séries focadas em Ronaldinho Gaúcho e Daniel Alves, além de programas sobre o futebol na Croácia, a luta dos capitães de seleções para levarem seus países à Copa do Mundo e os artilheiros das Copas, entre outros.

Segundo a Fifa, o Fifa+ “estará disponível em todos os dispositivos móveis e com acesso à internet, e, em breve, em uma variedade de dispositivos conectados”. Existe a opção de usar a plataforma em português, além de inglês, espanhol, francês e alemão.

