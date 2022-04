Fifa lança música oficial da Copa do Mundo; ouça

A alguns meses da Copa do Mundo de 2022, a Fifa lançou a música oficial do torneio, nesta sexta-feira, 1º. No mesmo dia em que os grupos serão sorteados, a entidade divulgou a Hayya Hayya (Better Together), dos cantores Trinidad Cardona, Davido e Aisha. O som recentemente divulgado já trilhará a cerimônia que aquece o caminho para o Mundial do Catar.

Ouça a música oficial da Copa do Mundo de 2022

Segundo a entidade, a música é a primeira trilha oficial da competição e faz parte do Fifa Sound, projeto divulgado em 2021 que busca atingir diferentes partes do mundo. Desse modo, o som junta o estado-unidense Trinidad Cardona, o nigeriano-americano Davido e Aisha, artista do Catar, país-sede.

O projeto tem o intuito de lançar diversas faixas, podendo, assim, englobar diferentes culturas. Kay Madati, diretor comercial de Fifa, falou: “Reunindo vozes das Américas, África e Oriente Médio, esta música simboliza como a música e o futebol podem unir o mundo.”

