Fifa lança Al Rihla, a bola oficial da Copa do Mundo do Catar; confira

A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 30, a bola que será utilizada na Copa do Mundo do Catar, competição que acontecerá de 21 de novembro a 18 de dezembro. Confeccionada pela fornecedora alemã Adidas, ela tem cores e arte inspiradas na cultura, arquitetura e bandeira do país sede. O nome dela, Al Rihla, significa A Jornada.

Esta será a 14ª bola consecutiva confeccionada pela Adidas em mundiais. Ela promete ajudar na velocidade do jogo. “Esta bola oficial da Adidas impressiona em termos de resistência e qualidade. Vai encantar os maiores jogadores do planeta que jogarão no Catar nos palcos mais prestigiosos, mas também fãs de todo o mundo”, disse Jean-François Pathy, diretor de marketing entidade.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽ Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022

“A infinidade de terrenos em que Al Rihla será usado em todo o mundo reflete o incrível alcance de nossa principal competição e o público em geral tem uma grande oportunidade de se preparar para o evento”, completou.

Segundo a entidade, a bola passou por rigorosos testes em laboratório, túnel de vento e em campo por jogadores antes de ser lançada oficialmente. Ela oferece alto nível de precisão devido a cobertura de poliuretano texturizada e 20 gomos.

A primeira aparição da bola em público será com lendas como o ex-goleiro espanhol Iker Casillas, o ex-meia Kaká, além de outros jovens talentos do Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Egito.

Ela passará por dez cidades ao redor do mundo como Dubai, Tóquio, Cidade do México e Nova York onde a Adidas organizará eventos para promover a igualdade.

