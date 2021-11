Fifa divulga lista do Prêmio Puskás sem a presença de brasileiros

A Fifa divulgou nesta segunda-feira, 29, a lista dos onze candidatos ao Prêmio Puskás oferecido pela entidade ao gol mais bonito da temporada. Entre os indicados, está o gol de Luís Diaz na Copa América, no jogo contra a seleção brasileira e o gol do checo Patrick Schick, de cobertura, na Eurocopa. Desta vez nenhum jogador ou time representará o Brasil. O ganhador será conhecido na cerimônia do dia 17 de janeiro de 2022, em Zurique, na Suíça.

🥁 Presenting the #Puskas Award 2021 nominees 🏆 🇨🇴 Luis Díaz

🇫🇷 Gauthier Hein

🇦🇷 Érik Lamela

🇦🇹 Valentino Lazaro

🇩🇿 Riyad Mahrez

🇬🇭 Sandra Owusu-Ansah

🇬🇷 Vangelis Pavlidis

🇲🇽 Daniela Sánchez

🇨🇿 Patrik Schick

🇮🇷 Mehdi Taremi

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir 🗳️ 𝐕𝐎𝐓𝐄: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

Desde que foi criada em 2009, esta é segunda vez em que nem jogador, nem um time brasileiro são indicados – repetindo o feito 2017. Na temporada passada, o país foi representado pelo uruguaio Arrascaeta, jogador do Flamengo, pelo gol de bicicleta marcado em partida do Campeonato Brasileiro.

Contudo, quem levou o prêmio foi o sul-coreano Son, do Tottenham. O gol mais bonito da temporada veio para brasileiros em duas oportunidades: em 2011, com Neymar, então jogador do Santos, e 2015, com Wendell Lira, atualmente pro player de Fifa.

Na lista deste ano, concorrem, entre outros: o colombiano Luís Diaz pelo gol de bicicleta marcado contra a seleção brasileira em partida válida pela Copa América 2021. O francês Gauthier Hein, atacante do Auxerre, que driblou ao menos cinco adversários dentro da área antes de marcar o gol. Alé, de Erik Lamela, jogador do Tottenham, gol em que marca de pés trocados e sem visão para o goleiro.

Na lista está ainda o gol do tcheco Patrick Schick, em partida da Eurocopa 2020, em que ele percebe o goleiro adiantada e chuta com força de cobertura do meio de campo para abrir o placar. O futebol feminino está representado por quatro jogadores, Caroline Weir, pelo gol de cobertura do Manchester City, Sandra Owusu-Ansah, do ZFK Spartak e a lateral direita do Quarétano, Daniela Snachez pelo gol no ângulo.

A lista de jogadores foi escolhida por juris especialistas, e agora seguirá para um júri internacional, que será dividido com um grupo ex-jogadores e técnicos que compõem o Fifa Legends. Por fim, a escolha também vai se basear na votação do público na enquete aberta no site do The Best da Fifa. O ganhador será conhecido na cerimonia do dia 17 de janeiro de 2022, em Zurique, na Suíça.

