Fifa divulga goleiros finalistas ao The Best com Martínez, Courtois e Bono

A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 8, os finalistas na corrida pelo prêmio The Best de melhor goleiro do mundo da temporada 2022. Na categoria masculina, concorrem o argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e o marroquino Yassine Bono, do Sevilla.

Entre as mulheres, as finalistas são a alemã Ann-Katrin Berger, do Chelsea, a inglesa Mary Earps, do Manchester United, e a chilena Christiane Endler, do Lyon.

A cerimônia do The Best acontecerá no próximo dia 27 de fevereiro, uma segunda-feira, em Paris, na França. O colegiado que escolherá o vencedor é composto pelos treinadores, capitães das seleções nacionais e jornalistas representantes de cada federação.

A atuação dos atletas na Copa do Mundo do Catar teve papel decisivo para a escolha dos finalistas. Bono foi decisivo na surpreendente campanha do Marrocos à semifinal, enquanto Martínez um dos heróis na conquista do terceiro título da seleção argentina. Atual campeão da Champions, o goleiro do Real, Courtois levou o troféu no ano passado.