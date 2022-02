Fifa define primeiras sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia

A Fifa se manifestou durante a tarde deste domingo, 27, sobre a guerra na Ucrânia e definiu um pacote inicial de sanções contra a Rússia, que invadiu o país vizinho durante a última semana.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

De acordo com o comunicado publicado no site oficial da entidade máxima do futebol, a seleção russa não poderá jogar com a sua bandeira e, em seus jogos, também não será executado o hino nacional do país. Além disso, a equipe deverá jogar com o nome de “União de Futebol da Rússia” e não “Rússia”.

A Fifa também estipulou que nenhuma competição internacional poderá ser disputada em território russo. Assim, os jogos com mando da seleção russa serão transferidos para outro país, com portões fechados e em campo neutro.

A decisão, com prazo indeterminado, foi tomada de maneira unânime, em coordenação com a UEFA, e junto com o Conselho da Fifa, composto pelo presidente da entidade e os presidentes das seis confederações. As sanções podem ser reavaliadas se houver novidades em relação à invasão militar russa na Ucrânia. Elas podem ficar mais graves, com direito a exclusão da Rússia das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, caso a guerra se agrave.

A seleção russa tem partida marcada para o dia 24 de março, contra a Polônia, pela repescagem das eliminatórias europeias. O confronto tem mando de campo da Rússia e, portanto, deve ser transferido para outro local. Se vencer os poloneses, os russos enfrentam o vencedor de República Tcheca x Suécia. As federações dos três países já se manifestaram anteriormente, dizendo que não enfrentariam a seleção russa em nenhuma hipótese.

Em seu comunicado, a Fifa disse que tomou ciência da manifestação de Polônia, República Tcheca e Suécia e que está em diálogo com essas associações.