Fifa anuncia novo Mundial de Clubes, com 32 times, a partir de 2025

DOHA – O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira, 16, uma série de novidades relacionados ao Mundial de Clubes. A próxima edição, que terá Flamengo e Real Madrid na disputa, será sediada pelo Marrocos, de 1º a 11 de fevereiro de 2023. A grande novidade, porém, diz respeito a um novo modelo, que estreará no meio de 2025, com a disputa de 32 equipes, a ser realizado de quatro em quatro anos.

“Será como a Copa do Mundo das seleções”, afirmou Infantino em entrevista coletiva em Doha, pouco depois do Congresso da Fifa, e dois dias antes da final da Copa do Mundo entre França e Argentina. O cartola também informou que será criado um Mundial de Clubes feminino, com formato e data ainda indefinidos.

A Fifa não revelou a sede do Mundial de Clubes de 2025, mas é provável que ocorra na América do Norte, como preparação para a Copa do ano seguinte, que será jogada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O torneio substitui no calendário da Fifa o que antes era a Copa das Confederações.

Em 2019, a Fifa revelou que tinha o objetivo de criar um Mundial de Clubes ampliado, então com 24 equipes. Na época, a Associação de Clubes Europeus (ECA, na sigla em inglês) informou que boicotaria o torneio, em carta assinada por grandes clubes da Uefa como Juventus, Real Madrid, Ajax, PSG, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United e Benfica. Continua após a publicidade Como será o Mundial de 2022

Nos últimos meses, a Fifa buscou países interessados em sediar o Mundial, considerado pela entidade um fracasso comercial e esportivo. Brasil e Estados Unidos foram cogitados, mas descartados. O Marrocos, que já sediou o Mundial em 2013 e 2014, então, foi o escolhido.Outro problema diz respeito ao calendário, apertado pela disputa da Copa no fim do ano. A Conmebol terá de alterar a data da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente del Valle, anteriormente marcada para 8 e 15 de fevereiro.

O Mundial de 2022 será disputado no formato tradicional, com sete clubes (os seis campeões continentais e o representante do país-sede). Os representes da Conmebol e da Uefa entram direto na semifinal, o que amplia as chances de um Flamengo x Real Madrid na decisão.

Além deles, já estão classificados o americano Seattle Sounders (campeão da Concachampions) e o neozelandês Auckland City (campeão da Oceania), além do Wydad Casablanca, campeão africano e também da liga marroquina. Ele, portanto, entrará como representante do país-sede, enquanto o Al-Ahly, do Egito, vice-campeão da CAF, herdará a vaga continental. O representante da Ásia não está definido.

À imprensa, Infantino ainda buscou dar mais detalhes sobre a Copa do Mundo de 2026, que terá 48 times, apesar de deixar em aberto que ainda não há definição. “Quando anunciamos a Copa do Mundo com 48 times, decidimos que seria com 16 grupos de três. Mas preciso dizer aqui que vamos rediscutir isso. Eu preciso dizer que depois desta Copa do Mundo, e do sucesso dos grupos de quatro… Os grupos foram incríveis, com emoção até o último minuto. Precisamos rediscutir o formato. Pode ser 12 grupos de quatro. Vai estar na agenda dos próximos encontros.”