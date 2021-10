Fifa confirma Mundial de Clubes de 2021 nos Emirados Árabes Unidos

Atualizado em 20 out 2021, 13h41 - Publicado em 20 out 2021, 13h24

Atualizado em 20 out 2021, 13h41 - Publicado em 20 out 2021, 13h24

Em conferência de imprensa transmitida virtualmente, a Fifa anunciou nesta quarta-feira, 20, que o próximo Mundial de Clubes será disputado nos Emirados Árabes Unidos. O torneio que ainda não tem data definida deve ser realizado em fevereiro de 2022 e terá a presença de um brasileiro, o vencedor da Libertadores, que será definido entre Flamengo e Palmeiras, atual quarto colocado da Copa do Mundo de Clubes, no dia 27 de novembro.

Já garantidos no torneio, estão o Chelsea, atual campeão da Champions League, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahly, do Egito. Além do representante sul-americano, faltam ser definidos os representantes da América do Norte e Central, da Ásia e do país-sede.

Desse modo, com a definição da sede para o Mundial de Clubes, o Oriente Médio receberá dos torneios de escala internacional no ano de 2022, tendo em vista que a Copa do Mundo acontecerá no Catar, no fim do próximo ano. O Mundial de Clubes deste ano estava previsto para ocorrer em dezembro, no Japão, mas o plano acabou cancelado em razão da pandemia do novo coronavírus.

A Fifa não deixou claro se este será o último Mundial de Clubes neste formato. Em outubro de 2019, Infantino anunciou que um novo torneio, com 24 clubes e a cada quatro anos (substituiria a Copa das Confederações no calendário), estrearia em junho de 2021 na China – o que não ocorreu em razão da pandemia. Como a prioridade da entidade neste momento é aprovar que a Copa do Mundo de seleções passe a ser bienal, o que mexeria com todo o calendário do futebol, as discussões sobre o torneio de clubes está suspensa.

O Mundial de Clubes da Fifa foi disputado pela primeira vez em 2000, no Brasil, e vencido pelo Corinthians. A segunda edição em 2005, vencida pelo São Paulo marcou a consolidação deste novo formato, abrangendo todos os continentes, que substituiu o antigo Intercontinental, que de 1960 a 2004 foi disputado entre o campeão europeu e o sul-americano. O atual campeão mundial é o Bayern de Munique, que venceu o Tigres, do México, algoz do Palmeiras na semifinal, na última decisão.