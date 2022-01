Fifa compara Endrick a ídolos do Palmeiras e destaca gol de bicicleta

Nesta sexta-feira, 21, o perfil oficial da Fifa, em rede social, deu destaque ao golaço de bicicleta feito pelo atacante Endrick, do Palmeiras, no jogo contra o Oeste, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que a equipe alviverde venceu por 5 a 2.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na publicação, a entidade compara a joia da base a outros grandes nomes que passaram pelo Palmeiras e se tornaram ídolos.

“Ademir da Guia, César Maluco, Leivinha, Evair, Edmundo, Rivaldo, Djalminha, Alex. Apenas alguns nomes que iluminaram times do Palmeiras de antigamente. Conheça Endrick Felipe Moreira de Souza, de 15 anos de idade” escreveu a Fifa.

Ademir da Guia. Cesar Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex.

Just some of the names to have illuminated @Palmeiras teams of yesteryear.

Continua após a publicidade

Meet 15-year-old Endrick Felipe Moreira de Sousa.

😮🤩💚#FridayFeelingpic.twitter.com/7kZuz9yVy6

— FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2022