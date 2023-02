Fifa anuncia Messi, Mbappé e Benzema como finalistas do The Best

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 10, os finalistas do prêmio The Best de melhor jogador do mundo na temporada de 2022. São eles os franceses Karim Benzema, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, além do argentino Lionel Messi, também do PSG.

A entrega do prêmio acontece no próximo dia 27 de fevereiro, uma segunda-feira, em cerimônia em Paris. Neste ano, a Fifa decidiu levar em consideração a Copa do Mundo de 2022, que foi disputada no Catar entre novembro e dezembro.

Messi é apontado como o grande favorito à honraria este ano. O atacante argentino conduziu sua seleção ao título da Copa do Mundo no Catar e foi eleito o craque do torneio. O jogador já conquistou seis vezes o prêmio The Best (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019).

Já Benzema se destacou na conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, quando foi o artilheiro do torneio, enquanto Mbappé liderou a seleção francesa na campanha do vice-campeonato da Copa, quando também foi o goleador máximo da competição.

Entre as mulheres, as finalistas são a inglesa Beth Mead, do Arsenal, a americana Alex Morgan, do Orlando Pride, e a espanhola e atual campeã Alexia Putellas, do Barcelona.

Karim Benzema, Lionel Messi e Kylian Mbappé são os finalistas ao prêmio Fifa The Best, que será entregue dia 27. E aí, quem merece o prêmio? pic.twitter.com/Z6eB4J1qir — Placar (@placar) February 10, 2023