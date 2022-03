Fifa adia jogo entre Ucrânia e Escócia pelas Eliminatórias da Copa

A Fifa decidiu adiar nesta terça-feira, 8, o jogo entre as seleções da Ucrânia e Escócia, válido pela repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O confronto estava marcado para o dia 24 de março. Na mesma ocasião, a entidade que rege o futebol anunciou a classificação automática da Polônia para a fase final da repescagem, ratificando a decisão que exclui a seleção russa de disputar o Mundial.

A medida faz parte de uma série de sanções da comunidade internacional à guerra autorizada pelo presidente russo Vladimir Putin à Ucrânia. Dessa forma, a seleção de Robert Lewandowski, que iria medir forças com a Rússia na semifinal das Eliminatórias da Copa, avança automaticamente à final contra suecos ou checos.

A Fifa atendeu o pedido feito pela federação ucraniana na semana passada para adiar a partida contra a Escócia, que aconteceria no Hampden Park, em Glasgow, postura recebeu apoio da associação escocesa de futebol. A entidade ainda não anunciou nova data para o confronto. Quem avançasse enfrentaria País de Gales ou Áustria, em 29 de março.

Desde o início das invasões à Ucrânia, o mundo do futebol também sofreu impactos. As seleções da Polônia, Suécia e República Checa, que estariam na disputa com os russos por uma vaga no Mundial, já declararam que não enfrentariam o país, nem disputariam jogos em território russo.

