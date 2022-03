Fifa abrirá janela especial de transferências na Rússia e na Ucrânia

A Fifa vai abrir uma janela especial de transferências para jogadores de futebol estrangeiros que estejam sob contrato com clubes ucranianos e russos, para que eles troquem de time, a princípio temporariamente, por causa da guerra entre os dois países. A informação foi divulgada pelo diretor-geral do Sindicato de Jogadores de Futebol de Toda a Rússia, Alexander Zotov.

“De acordo com minhas informações, a Fifa vai permitir que jogadores estrangeiros das ligas russa e ucraniana suspendam seus contratos até junho de 2022, e vai abrir uma janela de transferências excepcional”, disse Zotov.

Cada clube poderá contratar até dois jogadores com essa permissão especial até junho. Os contratos dos atletas negociados dessa forma serão suspensos e transferidos para o novo time, mas, no meio do ano, o vínculo perde o efeito, e o jogador terá que retornar à sua antiga equipe na Rússia ou na Ucrânia.

A nova regra afeta vários jogadores brasileiros que atuam nos países em guerra. O Zenit, da Rússia, por exemplo, conta com o lateral Douglas Santos, o volante Wendel, o meia Claudinho e os atacantes Malcom e Yuri Alberto. Já o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, tem, entre outros nomes, o volante Maycon, os meias Pedrinho, Tetê e Alan Patrick e o atacante David Neres.

