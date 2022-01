A cerca de 10 meses do início da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Fifa abriu a primeira fase da venda de ingressos para a competição, nesta quarta-feira, às 7h (de Brasília). O torneio, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro, conta com entradas a partir de 1700 reais para a partida inaugural, no estádio Al Bayt. Elas podem ser solicitadas no site indicado pela entidade.

A primeira fase da venda de ingressos vai desta quarta até 8 de fevereiro e não haverá diferença entre o momento dos pedidos. De acordo com a entidade, todos os ingressos serão reservados, buscando atender o maior número de pessoas.

Em caso de mais entradas solicitadas do que capacidade dos estádios, sorteios definirão uma lista de prioridade de compra. A resposta quanto à aprovação acontecerá até dia 8 de março, quando o comprador será notificado de seus prazos de pagamento.

Seguindo o protocolo dos três últimos mundiais, os residentes do país-sede terão acesso a uma categoria de preço especial. Para este Mundial, moradores do Catar poderão adquirir ingressos a partir de 40 riais (moeda do país), algo em torno de 60 reais brasileiros. Para o restante do público, uma entrada para a abertura gira a partir de 1.700 reais e para a final, 3.300 reais.

Até o momento, o Catar registrou 630 mortes e 307.056 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Além disso, 78,3% da população local já está vacinada. As informações são do monitoramento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

