Feyenoord: o tradicional time holandês que ressurge para a Europa

Feyenoord e Roma fazem na próxima quarta-feira, 25, a decisão da Conference League. A primeira final do novo torneio marcado para a Arena Kombetare, em Tirana, na Albânia, coloca frente a frente duas tradicionais equipes de seus países e pode marcar a ressurreição do time holandês para o cenário continental. Se vencer, o Feyernoord alcançará um feito inédito: será o único a ter conquistado todos os atuais campeonatos da Uefa.

Terceira colocada do Campeonato Holandês, a equipe de Roterdã chega à final da Conference com um aproveitamento de 70% na temporada. Treinado pelo holandês Arne Slot, de 43 anos, o elenco conta com um poderoso ataque que acumula mais de 120 gols em todas as competições.

Vencedor da Liga dos Campeões de 1970, o Feyenoord ganhou a Liga Europa em duas ocasiões: 1974 e 2002, quando a competição ainda era chamada de Taça da Uefa.

O título da primeira edição da Conference League significaria a inédita marca de ser campeão das três atuais competições da Uefa. Para isso, a equipe precisa voltar a conquistar um troféu após quatro anos – última taça foi a Supercopa da Holanda de 2018.

Arne Slot e a busca pelo primeiro título

Quando chegou ao Feyenoord, Arne Slot foi a aposta para uma temporada longa. De apenas um trabalho efetivo na carreira, no AZ Alkmaar entre 2019 e 2021, o treinador de 43 anos se encontrou pela equipe de Roterdã. Ex-meio-campista com passagens pela outra equipe da cidade, o Sparta, Slot tem, ao fim desta temporada no Feyenoord, a chance de seu primeiro título à beira do campo. O melhor resultado foi o vice-campeonato da Eredivise 2019/20, finalizada na 25º rodada em razão da pandemia.

Adepto do uso de três atacantes, a equipe de Slot costuma o ataque por meio da posse de bola, principalmente no Campeonato Holandês deste ano, em que terminou com uma média de 58,6% por jogo. Em entrevista ao site da Uefa, o treinador explicou de que maneira busca que o time jogue: “somos uma equipe de ataque, que gosta de ter muita bola e jogamos com muita intensidade. Quando não temos a bola, queremos recuperá-la o mais rápido possível, sendo agressivos e pressionando para recuperar a posse”.

Ressurreição

Campeão por 15 vezes da liga holandesa e 13 da copa, o Feyenoord é uma das principais forças dos Países Baixos. Principal vencedor local na década de 1960, conquistou a Champions League de 1970. Anos depois, na década de 1980, a equipe ainda contou com os históricos Ruud Gullit e Johan Cruyff em uma temporada extremamente vitoriosa.

A situação, porém, se complicou. No últimos trinta anos, o Feyenoord venceu apenas três campeonatos holandeses. Ainda muito tradicional, o time ostenta o fato de nunca ter sido rebaixado desde que subiu à elite, em 1921.

Sem conseguir competir financeiramente com o Ajax, principal clube do país, o Feyenoord viu os rivais AZ e PSV crescerem em produtividade. Com a criação da Conference League, o time de Roterdã recebeu a oportunidade de uma competição internacional após a quinta colocação na Eredivise 2020/21. Focado na disputa, o tradicional holandês fez uma campanha de 12 vitórias, cinco empates e uma derrota no torneio e tem a chance de conquistar o troféu continental.

Ataque goleador

Uma média de 2,2 gols por jogo representa o DNA deste Feyenoord, que balançou a rede 120 vezes na temporada. Dentro desses números, os nomes Cyriel Dessers, Guus Til e Luis Sinisterra são responsáveis por mais de 50% dos tentos. Titulares absolutos, os jogadores são as principais esperanças da equipe na busca pelo título europeu.

Artilheiro da Conference League, com 10 gols em 12 jogos (seis como titular), Cyriel Dessers chega à decisão europeia badalado. Nascido na Bélgica, mas atacante da seleção nigeriana, o destaque tem média de 68 minutos para balançar as redes na competição. O atleta de 27 anos marcou 20 vezes em 40 partidas na temporada.

Homem de lado de campo – mais especificamente o esquerdo -, o colombiano Luis Sinisterra é uma das jovens estrelas do ofensivo Feyenoord. Aos 22 anos, o atacante já completa quatro anos na equipe holandesa e faz desta a sua principal temporada.

Maior goleador do clube na temporada, com 23 gols, também anotou 11 assistências, sendo quatro delas na Conference League. Alvo de equipes das grandes ligas europeias, pode fazer nesta quarta a última partida com a camisa do Feyenoord.

Meio-campista artilheiro e com características ofensivas, Guus Til completa o forte ataque do time de Arne Slot. Nascido na Zâmbia, é filho de holandeses e defende a seleção nacional do país europeu. Com 21 gols na temporada, pertence ao Spartak Moscou e fica livre no mercado no fim de junho. Jovem, pode ser outro que deixará Roterdã após a decisão.

