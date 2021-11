Festa na neve: Canadá vence México e se aproxima de vaga na Copa do Catar

O futebol canadense viveu uma de suas noites mais especiais na última terça-feira, 17. Sob intensa neve em Edmonton. O Canadá bateu o México por 2 a 1 e alcançou a liderança das Eliminatórias da Concacaf, a confederação que engloba equipes da América do Norte e Central. Com isso, a equipe liderada por Alphonso Davies, do Bayern de Munique, se aproximou da classificação para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Com 16 pontos, o Canadá ultrapassou os mexicanos, com 14, e também os Estados Unidos, que empatou em 1 a 1 com a Jamaica e foi a 15. Os três primeiros colocados avançam diretamente ao Mundial, enquanto o quarto colocado (atualmente, o Panamá, com 14 pontos) disputará uma repescagem intercontinental.

Cyle Larin foi o herói da noite com um gol em cada tempo. No segundo, o atacante do Besiktas, da Turquia, e seus colegas comemoraram com um inusitado mergulho na neve acumulada à beira do gramado. O México diminuiu nos acréscimos da segunda etapa com Hector Herrera.

As Eliminatórias da Concacaf retornam apenas em 2022. Em 27 de janeiro, o Canadá visita Honduras, enquanto o México viaja até a Jamaica. Restam seis jogos para cada equipe em uma disputa equilibrada, com apenas dois pontos separando o primeiro do quarto colocado. O Canadá participou apenas uma vez da Copa do Mundo, em 1986, quando somou três derrotas.

