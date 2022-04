Fernandinho anuncia saída do City e pega até Guardiola de surpresa

O volante Fernandinho afirmou que não vai renovar com o Manchester City ao final da atual temporada europeia e que vai deixar o clube em junho, após nove anos defendendo a equipe inglesa. O anúncio, feito em entrevista coletiva nesta terça-feira, 12, pegou de surpresa o técnico Pep Guardiola, que falou à imprensa logo depois e disse que não sabia da decisão do brasileiro.

“Eu acho que não”, disse Fernandinho quando questionado se renovaria o contrato. “Eu quero jogar com frequência, eu vou voltar para o Brasil. Eu decidi com a minha família, que é o mais importante para mim”.

Pouco depois da entrevista do jogador, foi a vez de Guardiola responder às perguntas dos repórteres, na véspera do jogo do City contra o Atlético de Madri, nesta quarta-feira, 13, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Perguntado sobre o adeus de Fernandinho, ele fez cara de susto.

“Oh, eu não sabia. Você acaba de me dar a notícia, eu não ouvi nada sobre isso. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, ele é tão importante. Vou falar com ele. No fim da temporada nós conversaremos, talvez seja por causa da família dele. Eu adoraria (que ele ficasse)”, disse Pep.

Aos 36 anos, Fernandinho hoje é reserva do volante espanhol Rodri no Manchester City e tem jogado pouco. Guardiola, porém, elogiou a presença do brasileiro no vestiário. “O papel que ele tem nessa temporada, eu gosto das pessoas que se comportam nos bastidores. Eu sei o que ele fez, como ele lida com muitos dos nossos jogadores e estrelas, pelo bem da equipe. Eu dou os parabéns a ele, ele já estava aqui quando eu cheguei”.

