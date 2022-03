Federação Russa recorre ao TAS contra suspensão de seus clubes e seleções

Nesta terça-feira, 8, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) recebeu um pedido da Federação Russa de Futebol contra os banimentos aplicados aos clubes e seleções do país em torneios internacionais, em decorrência dos ataques do presidente Vladimir Putin à Ucrânia. O pedido é para que todos os times que estavam disputando campeonatos antes dos conflitos sejam reintegrados às respectivas competições.

O futebol russo recebeu na semana passada algumas sanções aplicadas pela Fifa e pela Uefa, e uma delas foi a suspensão da seleção masculina das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Rússia disputaria a repescagem para a Copa, no dia 24 de março, contra a Polônia, que já havia declarado que se recusaria a entrar em campo. Nesta terça-feira, 8, ficou acordado que o time polonês está automaticamente classificado para enfrentar Suécia ou República Checa na próxima etapa.

Segundo a Federação Russa, “a decisão de retirar a seleção da classificação para a Copa do Mundo de 2022 foi tomada sob pressão de rivais diretos na repescagem, o que violou o princípio do esporte e as regras do fair play”. A entidade afirmou ainda que o país não teve o “direito de defesa” assegurado, e que a Uefa e Fifa “não levaram em consideração outras opções possíveis de ação, exceto a exclusão completa dos times russos”.

