Favorito, Tottenham é eliminado da Conference League por W.O

A Uefa confirmou nesta segunda-feira, 20, a eliminação do Tottenham da Conference League, considerado o terceiro escalão entre as competições europeias de clubes. Apontado como um dos favoritos ao título do torneio, o clube inglês foi penalizado com um W.O pela entidade por não entrar em campo no último dia 9 de dezembro para enfrentar o Rennes, em Londres, pela última rodada da fase de grupos da competição.

“A Uefa declara que a partida da fase de grupos da Conference League entre Tottenham Hotspur e Rennes, que estava inicialmente agendada para ser jogada em 9 de dezembro de 2021, foi abandonada pelo Tottenham. Desse modo, se perde a partida por 3 a 0 de acordo com o anexo J 3.1 do regulamento”, citou a Uefa em comunicado.

O motivo para a escolha do clube foi um surto de Covid-19 que atingiu inúmeros jogadores e membros da comissão técnica. Mesmo sem uma data alternativa, o clube optou por não atuar no confronto.

A equipe dirigida pelo técnico italiano Antonio Conte ocupava a terceira colocação no grupo G, com sete pontos, três a menos do que o Vitesse e quatro atrás do líder Rennes. Sem chances de alcançar a primeira colocação, a briga dos ingleses era pelo segundo posto, que leva a disputa de um playoff de acesso às oitavas de final.

A Inglaterra registrou um significativo aumento de casos da Covid-19 nas últimas semanas. A crescente é fruto da variante Ômicron, muito transmissível, mesmo entre vacinados. Desse modo, o Campeonato Inglês foi afetado com 42 casos na última semana, o maior número do ano, entre atletas, membros de comissão técnica e outros funcionários. Dois jogos já tiveram de ser adiados: Tottenham x Brighton e Brentford x Manchester United.

Em meio ao novo contexto, o ex-jogador e atual treinador dos Aston Villa, Steven Gerrard disse que, na próxima janela de transferências, levará em conta o status de vacinação para contratação do atleta. O ídolo do futebol inglês também admitiu casos da doença em seu elenco: “Temos casos de positivo no elenco e no staff”.

No último dia 10 de dezembro, o Governo do Reino Unido atualizou as recomendações sanitárias de prevenção ao vírus. A ação intitulada de “Plano B” tem o intuito de diminuir as chances de riscos da variante Ômicron e contém cinco orientações: uso de máscara ou proteção facial em locares públicos fechados ou transporte público, trabalhar de casa – se possível – , tomar a vacina, preferir por lugares com boa circulação de ar para encontros e se isolar em caso de contaminação.

