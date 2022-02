Favorito, Chelsea chega ao Mundial entre má fase, desfalques e folga

Vencedor da Liga dos Campeões em 2021, o Chelsea é o grande favorito para vencer o Mundial de Clubes em sua segunda participação no torneio. Mas o time inglês não chega vivendo sua melhor fase na temporada. Em meio a maus resultados na Premier League e sinais de exaustão do elenco, o técnico Thomas Tuchel chegou até a dar uma semana inteira de folga para os jogadores, aproveitando a pausa de inverno do campeonato. Caso elimine Al Jazira ou Al Hilal na semifinal, em 9 de fevereiro, os britânicos podem encontrar o Palmeiras na decisão.

O Chelsea voltou aos treinos apenas na última terça-feira, 1, para iniciar a preparação para o jogo contra o Plymouth Argyle, da terceira divisão, pela Copa da Inglaterra. A partida acontece no sábado, 5, e só depois a delegação viaja rumo aos Emirados Árabes para jogar o Mundial.

Atual terceiro colocado do Campeonato Inglês e nas oitavas de final da Champions, os Blues terão duas baixas para o torneio: o lateral direito Reece James e o lateral esquerdo Ben Chilwell, ambos da seleção inglesa, estão lesionados. Já o goleiro Édouard Mendy, eleito recentemente o melhor do mundo pela Fifa, só pode se integrar ao grupo depois de disputar a final da Copa Africana por Senegal, neste domingo, 6.

Mesmo com as baixas, Tuchel, conta com um grupo repleto de opções. O capitão César Azpilicueta é alternativa para o lado direito, enquanto Marcos Alonso tem jogado na esquerda. No gol, o também espanhol Kepa Arrizabalaga é o reserva imediato.

A má fase dos londrinos começou no fim do ano passado. Nas cinco últimas rodadas da Premier League, o time conquistou apenas seis dos 15 pontos disputados e perdeu para o líder Manchester City – o que transformou a chance de título nacional em um sonho distante, tendo em vista a distância de 10 pontos para o primeiro colocado.

Entre altos e baixos, o destaque ofensivo dos Blues na temporada tem sido o jovem meia inglês Mason Mount, responsável por sete gols e seis assistências no Campeonato Inglês. O volante ítalo-brasileiro Jorginho é outra referência do time, enquanto o atacante belga Romelu Lukaku, principal contratação para a temporada, ainda não engrenou: soma apenas cinco gols na Premier League até aqui e já chegou a ser afastado por Tuchel após uma polêmica entrevista em que se disse insatisfeito com os métodos do treinador.

Liderando o setor defensivo, o Chelsea conta com Thiago Silva, titular da seleção brasileira e líder em cortes e passes longos por jogo, segundo o site SofaScore.

Em sua participação anterior no Mundial de Clubes, em 2012, o Chelsea foi vice-campeão. A equipe inglesa acabou derrotada na final por 1 a 0 pelo Corinthians, com gol de Paolo Guerrero.

