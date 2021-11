Fatos e curiosidades sobre o Atlético de 1971, o 1º campeão do Brasileirão

No ano seguinte à conquista do tricampeonato mundial, em 1970, no México, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) decidiu organizar o primeiro Campeonato Nacional de Clubes. Desde 1959, haviam sido realizadas a Taça Brasil, a Taça de Prata e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Fluminense, último vencedor do Robertão, o Santos de Pelé, o Botafogo de Jairzinho e o São Paulo de Gérson eram os favoritos, mas quem levou a melhor foi o Atlético-MG.

Vinte clubes, de oito estados, foram divididos em dois grupos de dez. Jogavam todos contra todos, em turno único, com os seis melhores de cada chave passando à segunda fase. Na nova divisão, eram três grupos de quatro equipes. Só o melhor passava para o triangular final. No primeiro jogo, no Mineirão, vitória por 1 a 0 sobre o tricolor carioca com gol de Oldair.

Em seguida, no Morumbi, o São Paulo fez 4 a 1 no Botafogo. Assim, no dia 19 de dezembro, no Maracanã, bastava um empate contra o Fogão para dar o título ao Galo. Mas Dario marcou aos 16 minutos do segundo tempo e garantiu a festa da vitória.

No total, foram 27 jogos, com doze vitórias, dez empates e cinco derrotas. Desde então, o clube foi cinco vezes vice-campeão brasileiro (em 2012, isso

lhe garantiu vaga na Libertadores do ano seguinte, conquistada de forma heroica). Agora, sua torcida aposta pesado na repetição daquele feito inesquecível, de cinquenta anos atrás.

Reportagem publicada na seção “Um Grande Time” da edição impressa 1481 de PLACAR, de novembro de 2021