Ascensão de Rodrygo é mais uma ‘boa dor de cabeça’ para Tite

Os torcedores do Real Madrid estão cada vez mais encantados com o atacante brasileiro Rodrygo, peça fundamental para a classificação à final na Liga dos Campeões, na última quarta-feira, 4, com triunfo sobre o Manchester City. Aos 21 anos, o jogador revelado pelo Santos tem mostrado que não se intimida em jogos grandes e agora, além de colocar uma boa dor de cabeça no técnico Carlo Ancelotti para escalar a equipe para a decisão diante do Liverpool, coloca uma pulga trás da orelha também no técnico da seleção brasileira, Tite, já pensando na Copa do Mundo, em novembro.

Na atual temporada, já contando os números da semifinal, Rodrygo tem oito gols marcados e oito assistências feitas em 44 jogos – destes, 23 entrando no segundo tempo. O título de La Liga, com o qual contribuiu com três gols e quatro assistências, já está garantido. Pela Liga dos Campeões, são dez jogos (seis vindo do banco) e cinco gols. Não é novidade, portanto, que no gigante espanhol, Rodrygo não é titular absoluto, mas é justamente quando o time mais precisa que o atacante tem feito a diferença.

Pela Liga dos Campeões, por exemplo, fez gols contra o Inter de Milão e Shakhtar Donetsk (fase de grupos), contra o Chelsea, nas quartas, que manteve vivo a classificação do Real Madrid, e duas vezes quando abriu caminho para a virada e classificação à final.

A boa fase do brasileiro desperta atenção por uma vaga entre os convocados da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, em novembro. “Estou trabalhando para isso (estar no Catar). Estou feliz pelo momento que estou vivendo, quando você vai bem no Real Madrid, aumenta muito as suas chances”, disse o jogador no fim da partida em entrevista ao canal TNT Sports. “A Copa está perto e sei que posso ajudar muito a seleção”, completou.

Rodrygo voltou a ser convocado para a seleção brasileira principal este ano, depois de mais de um ano sem ser lembrado por Tite – a última tinha sido em setembro de 2020.

Em fevereiro, foi chamado para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul Americanas, e também em março, para os jogos diante da Bolívia e Chile. Ao todo, soma quatro convocações e um gol marcado, na goleada por 4 a 0 sobre os paraguaios.

No tempo em que ficou afastado, Rodrygo viu de longe outros jogadores se destacarem pela seleção em seu setor, como Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison e Anthony. Além deles, o camisa 21 do Real Madrid também disputa vaga na Copa com Gabriel Jesus, Roberto Firmino, e Gabigol, por exemplo.

O técnico Tite é um velho admirador do futebol de Rodrygo. Em 2018, quando o atacante tinha apenas 17 anos e acabara de ser comprado pelo Real Madrid, o técnico revelou que já estava de olho. “Pensei em trazer o Rodrygo, mas vi que ele não está maturado para o contato físico. Ele joga muito, mas muito, joga um futebol pensado, não físico. É de habilidade, ele pensa para jogar”, disse, na ocasião.

A maturação física chegou e a consagração na Liga dos Campeões certamente favorece Rodrygo na corrida rumo ao Catar. Se a tendência de que as seleções possam convocar 26 jogadores (três a mais do que o habitual) for confirmada, suas chances aumentam. Dia 28, diante do Liverpool, em Paris, ele deve ter mais uma chance para convencer Ancelotti e Tite.

