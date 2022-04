Em Anfield, a rivalidade não se sobrepôs à humanidade. Durante o clássico desta terça-feira, 19, diante do Manchester United, torcedores do Liverpool prestaram uma bonita homenagem a Cristiano Ronaldo, ausente do duelo pelo Campeonato Inglês, em razão da morte de seu filho bebê, anunciada na última segunda, 18. O jogo está em andamento, com narração minuto a minuto de PLACAR.

Os torcedores do Liverpool bateram palmas e cantaram os versos de You’ll Never Walk Alone (Nunca caminharás sozinho, em tradução livre), o lema do clube, no sétimo minuto do jogo, em alusão à camisa 7 do ídolo rival.

No minuto 7 da partida entre Liverpool e Manchester United, os torcedores dos dois times aplaudiram Cristiano Ronaldo, que perdeu um de seus bebês ontem. Nunca é so futebol!👏👏👏pic.twitter.com/UL5I5J8RPy — Espaço do Futebol (@FutebolEspaco) April 19, 2022

Horas antes do clássico, o United confirmou a ausência do português. “Família é mais importante que tudo, e Ronaldo está apoiando seus entes queridos neste momento imensamente difícil. Sendo assim, nós podemos confirmar que ele não vai jogar a partida contra o Liverpool em Anfield na terça-feira, e reforçamos o pedido da família por privacidade”, disse a nota do United.

Cristiano anunciou na segunda-feira a morte de um dos gêmeos que sua parceira, Georgina Rodríguez, estava esperando. “É a maior dor que um pai e uma mãe podem sentir”, disse o jogador em nota oficial. O outro bebê, uma menina, nasceu e passa bem.

Na última rodada do Campeonato Inglês, Cristiano Ronaldo fez três gols na vitória por 3 a 2 sobre o Norwich. O Manchester United ocupa atualmente a quinta posição na tabela, três pontos atrás do Tottenham, primeiro time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

