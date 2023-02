Falta pouco: como estão as obras da Arena MRV, a nova casa do Atlético-MG

BELO HORIZONTE – Após quase três anos de obras, a Arena MRV está a poucas semanas de sua inauguração. Já com cadeiras instaladas, gramado plantado e “cara de estádio”, a nova casa do Atlético Mineiro começa a ser aberta para eventos no dia 25 de março, data do aniversário de 115 anos do clube.

O novo estádio está situado no Bairro California, na região administrativa noroeste de Belo Horizonte. A Arena, que já tem grande parte de suas obras concluídas, terá capacidade para 46.000 torcedores, 112 camarotes e cerca de 2.300 vagas de estacionamento. Prometida como “a mais moderna da América Latina”, tem a estrutura de dois telões de 144m² já instaladas e contará com tecnologias inovadoras de iluminação na fachada externa.

Localizada entre a rodovia BR-040, um Anel Rodoviário e uma Via Expressa, o maior empecilho momentâneo para a inauguração oficial é a finalização das obras viárias, prometidas na aprovação do projeto. Desse modo, o Atlético Mineiro conta com as questões burocráticas e planeja mandar jogos em sua nova casa apenas em agosto.

Entre as inovações da Arena MRV, uma delas é buscar ser acessível para todos e todas. A poucos dias, uma visita para deficientes foi realizada e testes foram realizados. Existem espaços reservados para cadeirantes e acompanhantes, cadeiras para obesos, banheiros para pessoas com nanismo e outras obras capazes de facilitar a inclusão no local.

A INAUGURAÇÃO

Dividida em cinco etapas, a inauguração, batizada de BH Festival, começa com a instalação das traves, marcação das linhas do campo, primeiro chute ao gol e show da Orquestra de Ouro Preto, em 25 de março. Em sequência, dia 15 de abril, um show de um DJ convidado estreia os efeitos cênicos de iluminação, antes das primeiras atrações que envolvem futebol.

Dia 6 de maio, um jogo com ídolos do clube e um show do Zeca Pagodinho acontecem, poucos dias antes da inauguração oficial, que ocorre em 19 de maio, quando o time principal do Atlético Mineiro enfrenta um adversário ainda indefinido – a ideia era trazer o Olimpia, do Paraguai, contra quem o Galo ergueu a Libertadores de 2013, mas não houve acordo por conflito de agenda.

Neste dia, haverá ainda um show de abertura a ser definido e uma homenagem de Nando Reis à ilustre atleticana Cássia Eller. Na semana seguinte, a série de eventos é fechada com artistas consagrados: Ivete Sangalo, Jota Quest, César Menotti e Fabiano e uma atração internacional.