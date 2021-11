Falta 1 ano: os horários (de Brasília) dos jogos da Copa do Mundo no Catar

Falta apenas 1 ano para o início da próxima Copa do Mundo masculina de futebol e o cronograma de jogos do evento no Catar em 2022 já foi revelado pela Fifa. Pela primeira vez na história, o Mundial ocorrerá no fim do ano, para fugir do calor do verão na região. Classificada por antecipação, a seleção anfitriã abrirá a Copa em 21 de novembro no Estádio Al Bayt, em 21 de novembro, às 13h locais (7h da manhã de Brasília). Já a decisão está marcada para o Estádio Lusail, às 18h locais (12h de Brasília) de 18 de dezembro.

Os jogos da fase de grupo serão realizados em quatro horários: 7h, 10h, 13h e 16h (de Brasília), com o início simultâneo da última rodada às 12h. Já as partidas das oitavas de final em diante serão às 12h e 16h.

Depois de organizar Mundiais em países continentais (Brasil e Rússia), desta vez a Fifa tenta exaltar a “Copa mais compacta da história”, com a logística facilitada pelas curtas distâncias no deserto árabe. São apenas oito estádios em cinco cidades-sede e a maior distância entre estádios será de 55 quilômetros, entre Al Khor, no norte, e Al Wakrah, no sul.

A fase de grupos durará 12 dias ininterruptos, com quatro jogos por dia. A facilidade de deslocamento permitirá que torcedores possam acompanhar mais de uma partida in loco no mesmo dia.

A Fifa informa que, uma vez que os grupos sejam conhecidos, será discutida a possibilidade de proporcionar um horário de partida mais benéfico para o público de cada país ou mesmo para os torcedores no Catar em relação à alocação do estádio. Todos os oito estádios que sediarão o torneio já foram inaugurados:

