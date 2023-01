Falcão diz que Pelé pediu para treinar em 1990 antes de jogo festivo

SANTOS – Atual coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão, 69 anos, lembrou uma passagem pessoal marcante envolvendo Pelé durante o velório do ex-jogador, nesta segunda-feira, 2, na Vila Belmiro. Em 1990, quando Falcão era o técnico da seleção brasileira, ele comandou o Rei do Futebol em um jogo festivo e foi surpreendido pela dedicação do ídolo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Não preciso falar da capacidade de entender as coisas, de jogar futebol, mas da forma como era humilde e se relacionava com as pessoas. Sempre falo com orgulho que fui o último treinador dele”, disse Falcão.

O Rei do Futebol surpreendeu o treinador durante um amistoso pelos seus 50 anos, comemorados com uma partida simbólica contra um combinado do resto do mundo, em 31 de outubro daquele ano. Pelé, na ocasião, apareceu para treinar um dia antes.

“Ele foi treinar. Era um jogo festivo, mas apareceu para treinar me chamando de professor. Falei: ‘não sou professor nada’. Ainda encostou em mim perguntando se poderia bater uma faltinha no jogo, se tivesse. Até brinquei com os outros: vou só escalar o Pelé e ele escala quem ele quiser aqui”, contou.

Continua após a publicidade

O jogo terminou 2 a 1 para o combinado internacional, que contava com dois brasileiros –o zagueiro Júlio Cesar e o volante Alemão–, além de jogadores como Michel, Marco van Basten, Hagi, Stoichkov e outros. O único gol da seleção foi marcado pelo ex-meio-campista Neto.

O técnico Odair Hellmann, que chegou ao velório com Falcão, contou que cresceu ouvindo histórias do Rei do Futebol por seu pai, santista. Ele foi contratado no início do último mês.

“Eu conheci o futebol através do meu pai, que era santista. Ele falou do Pelé para mim. Eu tinha o sonho a vida inteira de conhecer o Pelé pessoalmente, não consegui. Quis o destino de eu vir para Vila neste momento”, afirmou.

“O mundo inteiro sabe quem é o Pelé, então há muita responsabilidade de falar desse legado, mostrar quem foi, o maior de todos. Venho me despedir do Edson Arantes do Nascimento e pedir a benção para a nossa caminhada esse ano. A áurea do Pelé, a luz do Pelé vai iluminar os jovens e todos nós que estamos aqui”, completou.

O Santos se reapresentou para a pré-temporada no último dia 20 de dezembro. O clube seguirá nesta terça-feira (3) para Atibaia como parte da programação de pré-temporada.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN