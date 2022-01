FA abre investigação após apostas suspeitas em cartão amarelo do Arsenal

A Football Association (FA), federação que rege o futebol inglês, está investigando um cartão amarelo recebido por um jogador do Arsenal em razão de um padrão incomum de apostas de que a situação ocorreria em uma partida da Premier League. O caso foi revelado pelo site The Athletic na última quarta-feira, 19.

“A FA está ciente do assunto em questão e está investigando”, informou a FA. Sem especificar o atleta ou a partida em que o caso ocorreu, o site revelou que uma casa de apostas denunciou a ocorrência muito acima da média de apostas em dinheiro de que um jogador específico da equipe londrina receberia a punição, o que de fato ocorreu, em circunstâncias estranhas.

O The Athletic informa ter conhecimento da identidade do jogador em questão, mas não divulgou seu nome devido a questões de privacidade, enquanto a investigação está em curso.

A reportagem destaca a existência de “prop bets” (apostas de suposição), que consistem em adivinhar uma situação específica que não necessariamente afete o resultado do jogo, como o número de escanteios ou cartões amarelos. Estes casos podem ser facilmente manipulados pelos jogadores, conforme admitiu um famoso ex-jogador inglês Matt Le Tissier, ídolo do Southampton.

Em sua autobiografia, Le Tissier revelou que tentou manipular uma aposta ao chutar uma bola para fora logo no início do jogo depois de ter apostado que a primeira finalização ocorreria com menos de 70 segundos de jogo. Um atleta já foi duramente punido pela FA por casos semelhantes. Em 2018, Bradley Wood, do Lincoln City, foi banido por seis anos após ser descoberto que ele recebia cartões intencionalmente em jogos da FA Cup.