F1: Abel Ferreira visita Interlagos e revela torcida por Lando Norris

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, e Lando Norris, piloto da McLaren, estão quites. O britânico, fã de futebol, visitou o Allianz Parque e assistiu ao jogo em que o Verdão goleou o Atlético-GO por 4 a 0 na última quarta-feira, 10 — de quebra, ganhou uma camisa do time toda autografada. Em retribuição, a escuderia inglesa convidou o português para uma visita aos domínios da equipe, no paddock do Autódromo de Interlagos, nesta sexta-feira, 12.

Norris, que é o segundo piloto mais bem quisto da Fórmula 1 depois de Lewis Hamilton, da Mercedes, está em 10º lugar no campeonato e não tem perspectiva de subir na classificação. Ainda assim, ao ser questionado para quem torceria, se Hamilton ou Max Verstappen, da RBR, Ferreira não titubeou: “Vou torcer para Lando!”.

No fim, Ferreira também conversou com Pietro Fittipaldi, neto do campeão Émerson Fittipaldi e piloto reserva da Haas. Outros jogadores de futebol foram a Interlagos nesta sexta, entre eles, Reinaldo e Vitor Bueno, do São Paulo.