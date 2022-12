A exposição “Pai e filho, história da realeza contada através de camisas” acontece em Marília, cidade do interior do estado de São Paulo. O evento, que conta com a reprodução de 25 camisas da carreira de Pelé, tem entrada gratuita e começou na última segunda-feira, 26, com duração até dia 8 de janeiro, das 9h às 20h, no Colégio Esmeraldas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A exibição homenageia o Rei do Futebol, que está com câncer no cólon, aos 82 anos, e segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Há réplicas das camisas utilizadas por Pelé nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970, além de peças do Santos, New York Cosmos e até da seleção militar. Também estão expostas reproduções de uniformes que o pai do craque, Dondinho, utilizou em Vasco e Atlético Mineiro.

As peças são da coleção do dentista Pérsio Nicoletti, que tratava o acervo como familiar, mas optou por torná-lo público. “As camisas são resultado de uma pesquisa de quatro anos e são réplicas, com o mesmo tecido e etiqueta que foram utilizadas no passado. Todas são da marca Athleta, que era responsável pela produção dos uniformes da época. A história do Pelé contada em camisas traz desde o infantil, quando ele jogava em Bauru, até o final da carreira dele, nos Estados Unidos”.

Continua após a publicidade

Segundo Nicoletti, há a história de momentos inusitados contadas pela exposição, por meio das camisas. Um deles é a atuação de Pelé como goleiro. En quatro oportunidades, o Rei atuou debaixo das traves, e não tomou gol em nenhuma delas.

Jogos de Pelé como goleiro, de acordo com o Centro de Memória e Estatística do Santos:

4/11/1959 – Santos 4 x 2 Comercial, Campeonato Paulista

19/1/1964 – Santos 4 x 3 Grêmio, Taça Brasil

14/11/1969 – Santos 3 x 0 Botafogo/PB, Amistoso

19/6/1973 – Santos 4 x 0 Baltimore Bays, Amistoso

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN