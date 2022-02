Explosivos, Dudu e Lukaku superam crises e brilham em Palmeiras e Chelsea

ABU DHABI – Dentro de campo é fácil diferenciar o belga de origem congolesa Romelu Lukaku, centroavante do Chelsea, de Eduardo Pereira Rodrigues, o Dudu, atacante do Palmeiras. Lukaku é uma impressionante massa de músculos, espalhados por um corpanzil com 1,90 metro de altura, com 94 quilos e, eternamente, brigando com a balança. Dudu é um peso-leve, com 66 quilos, distribuídos por 1,66 metro. Não por acaso, seu apelido é “Baixola”. Mas calma: se você olhar para a trajetória mais recente de ambos, ultimamente, verá que eles têm várias coisas em comum.

A começar pela frieza para decidir e em não ter medo de serem referências de seus clubes. Nas semifinais do Mundial de Abu Dhabi, o camisa 7 do Palmeiras foi cirúrgico ao aproveitar uma das raras bobeadas da defesa do Al Ahly, do Egito, e descolar um lançamento para Raphael Veiga, longe da marcação, abrir o placar, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Dudu teve ainda frieza e habilidade para colocar o Verdão na final, no início da segunda etapa, com um chute no ângulo, sem chances para o goleiro Lofty. “Seguimos o que estava planejado pelo Abel (Ferreira): fizemos bem a marcação, tivemos calma para rodar a bola e, quando foi preciso impusemos velocidade”.

Lukaku também foi preciso e paciente. Aos 40 minutos do primeiro tempo da partida contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, ele estava no lugar certo, na hora exata, para aproveitar uma bola que ricocheteou no corpo do saudita Alsharanim depois do cruzamento de Havertz, e mandar uma bomba para o gol, definindo o jogo. Fazia 526 minutos que ele não marcava um gol pelo clube. Tanto para Lukaku, como para Dudu gols salvadores não poderiam ter acontecido em um melhor momento.

Repatriado ao Chelsea por aproximadamente 113 milhões de euros (678 milhões de reais), Lukaku encontrou um ambiente bem mais complicado do que há dez anos, quando foi comprado do Anderlecht por ordens de José Mourinho, por quase dez vezes menos dinheiro.

Depois de uma temporada de altos e baixos, a relação entre ele e o clube azedou, nos primeiros dias de janeiro, quando deu uma entrevista à emissora Sky Sports, na Itália, contestando o posicionamento escolhido por Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, praticamente pedindo para voltar à Inter de Milão. Pegou mal, ele foi multado e teve que se desculpar pelo que disse. “Entendo a irritação dos nossos torcedores e prometo fazer muito ainda por esse clube”.

Contratado pelo Palmeiras, em 2015, Dudu também está de volta ao clube, depois de um ano emprestado ao Al Duhail, do Qatar. E como o belga, também viveu seu momento de explosão, recentemente.

Em setembro do ano passado, quando foi substituído no jogo de ida contra o Atlético Mineiro, em um gesto de raiva jogou suas caneleiras no chão e foi para o vestiário, pisando duro. Também levou uma dura, do técnico Abel Ferreira. E teve que se retratar. “O Palmeiras é muito maior do que todos”, escreveu Dudu no seu Instagram.

O pior momento ocorreu antes mesmo do retorno, em uma crise extracampo que praticamente o empurrou para fora do clube, em 2020. A ex-esposa, Mallu Ohana, o acusou publicamente de agressão. O caso foi investigado e teve parecer favorável ao jogador por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), que o inocentou em janeiro de 2021.

Tanto no caso do franzino Dudu, como no grandalhão Lukaku, gols e boas atuações são o único caminho para glórias pessoais. Resta saber quem sorrirá depois da final, no estádio Mohammed bin Zayed, no próximo sábado, 12.

