Ex-Palmeiras, Borja fica perto de reforçar o River Plate para Libertadores

O River Plate já iniciou a busca pelo substituto do artilheiro Julián Álvarez, que já está vendido ao Manchester City e deve deixar o clube em julho. Segundo publicou o jornal argentino Olé, a equipe comandada por Marcelo Gallardo está próximo de fechar com o centroavante Miguel Ángel Borja, ex-Palmeiras, que hoje veste as cores do Junior Barranquilla, da Colômbia.

O jogador que passou pelo Verdão entre 2017 e 2019 e não conseguiu se firmar no futebol brasileiro vive bom momento em sua terra natal. Na atual temporada, Borja marcou 16 gols em 27 jogos pelo Junior Barranquilla e virou peça importante.

Contudo, a equipe está eliminada da Copa Sul-Americana e não conseguiu vaga na final do Campeonato Colombiano. Assim, o centroavante já está de férias, aproveitando as praias de Miami, nos Estados Unidos, e com caminho aberto para negociar com o River Plate.

Segundo o Olé, o clube argentino aproveita a vontade do jogador em trabalhar com Marcelo Gallardo e ter status de titular para a disputa da Copa Libertadores. O próprio técnico do Barranquilla, Juan Cruz Real, admitiu que uma proposta do River Plate “seduz” o jogador e demonstrou que não deve segurar a sua saída.

Com isso, os dois clubes já negociam diretamente, ainda segundo o Olé. No final de 2021, o Junior Barranquilla pagou 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na época) por 50% dos direitos de Borja para contar com o jogador em definitivo. O Verdão ainda conta com a outra metade dos direitos do atleta.

