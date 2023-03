Ex-namorada de Pedrinho, do São Paulo, acusa jogador de agressão

O atacante Pedrinho, do São Paulo, foi acusado de violência doméstica, lesão corporal, injúria e ameaça, na última segunda-feira, 27, por sua ex-namorada, Amanda Nunes, em boletim de ocorrência. Dois dias após o registro, o clube se pronunciou sobre o caso, prometendo tomar medidas cabíveis quando o caso estiver devidamente apurado.

De acordo com o site ‘ge’, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou a ocorrência: “O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria pela 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte e é investigado. Uma jovem, de 20 anos, compareceu à unidade policial e contou que havia sido agredida pelo companheiro, de 23 anos. A vítima apresentava sinais de lesões, que foram fotografadas e anexadas ao inquérito policial. Além disso, ela representou criminalmente contra o autor”.

No dia da suposta agressão, Amanda postou em suas redes sociais referências a um relacionamento abusivo. A mulher, porém, apagou as mensagens no dia seguinte. “Espero e desejo que nenhuma mulher permita agressões, sejam elas físicas ou psicológicas. Quando se levanta a mão uma vez, pode ser que se levante outras vezes mais. Mulheres, não se calem! Não aceitem isso! Vocês merecem respeito e muito amor. Nem seus pais te batem mais, por que deixar que um miserável te bata?”, publicou.

Nota oficial pic.twitter.com/NpinkQH9H7 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 2, 2023

Na última quarta-feira, 1º, o São Paulo emitiu nota oficial sobre o caso: “O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento na noite desta quarta-feira (1) do Boletim de Ocorrência contra o jogador Pedrinho, registrado por Amanda Nunes, sua ex-namorada. A entidade aguarda e acompanhará com máxima atenção a apuração da polícia e dos demais órgãos competentes. O Clube jamais compactuará ou aceitará qualquer tipo de agressão contra a mulher e, com o caso devidamente apurado, tomará todas as medidas cabíveis que se fizerem necessárias”.

Pedrinho é uma das contratações do São Paulo para esta temporada. O jogador de 23 anos está emprestado pelo Lokomotiv, da Rússia, e tem passagens por Athletico Paranaense e América Mineiro.