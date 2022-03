Ex-meia Ramon é o novo técnico da seleção brasileira sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira, 7, o ex-meia Ramon como novo treinador da seleção brasileira sub-20. Ele chega para assumir a vaga deixada por André Jardine, que saiu em fevereiro para assumir o Atlético San Luis, do México.

Aposentado como jogador desde 2013, o ídolo vascaíno Ramon iniciou a carreira de treinador em 2015, comandando o ASEEV, da terceira divisão de Goiás. Ele também treinou Anápolis, Guarani-MG, Joinville, Tombense, Vasco, CRB e Vitória. Seu último trabalho foi no time baiano, de onde foi demitido no meio do ano passado.

“Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem o perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens e ainda traz toda a sua experiência como ex-jogador. Era um craque dentro e fora de campo. Tem espírito vencedor. Um dos melhores da sua posição. Estamos satisfeitos com nossa escolha”, disse o coordenador das categorias de base da seleção, o ex-lateral Branco, ao site da CBF.

A confederação afirmou ainda que Ramon já havia aceitado o convite para treinar a seleção sub-20 há cerca de um mês, quando começou a elaborar sua primeira lista de convocados. Já a assinatura de contrato e o primeiro dia de expediente na sede da CBF aconteceram nesta segunda-feira.

O objetivo imediato de Ramon, segundo a CBF, é preparar a equipe para a disputa do Sul-Americano sub-20 de 2023, que contará como torneio classificatório para a Copa do Mundo da categoria, a ser disputada na Indonésia, também no ano que vem.

