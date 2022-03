Ex-jogador inglês duvida dos mil gols de Pelé: “É meio que um mito”

O ex-zagueiro inglês Jamie Carragher, ídolo do Liverpool e atualmente comentarista do canal Sky Sports, disse que não acredita que Pelé tenha feito mil gols e que o brasileiro, tricampeão do mundo pela seleção, é “meio que um mito”. O comentário aconteceu no programa Monday Night Football, durante uma discussão sobre o recorde de gols de Cristiano Ronaldo em gols oficiais reconhecidos pela Fifa.

“Eu falei sobre isso na reunião de hoje. Pelé é meio que um mito. Eu não acredito nesses mil gols”, disse Carragher, enquanto os outros integrantes da mesa, que incluía o ex-lateral Gary Neville, caíam na risada.

🗣 "Pele's a bit of a myth, I'm not having this 1,000 goals." 🤣@Carra23 shares his theory about Pele's goal record pic.twitter.com/IWwtZE8bbQ — Football Daily (@footballdaily) March 14, 2022

Com três gols marcados sobre o Tottenham no último sábado, 12, Cristiano Ronaldo chegou a 807 gols em jogos oficiais na carreira e passou o austríaco Josef Bican, que jogou entre as décadas de 1930 e 1950 e anotou 805 vezes, segundo números da Fifa.

Pelé, por sua vez, tem nessa contagem 767 gols oficiais e está em quarto lugar na lista, atrás ainda do compatriota Romário, que soma 772 bolas na rede. Já levando em conta também os gols marcados em amistosos e jogos não oficiais, que eram parte importante do calendário do Santos na época em que Pelé jogava, o Rei do Futebol tem o recorde de 1.282 gols.

