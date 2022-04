Ex-Corinthians, Rincón se envolve em grave acidente de carro na Colômbia

O ex-volante do Corinthians e da seleção colombiana, Freddy Rincón, se envolveu em um grave acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 11. Segundo informações de jornais do país, o veículo dirigido pelo ex-jogador colidiu com um ônibus no bairro San Fernando, na cidade de Cali, na Colômbia, deixando Rincón e mais três pessoas feridas. A rádio Caracol diz que o relatório do centro médico Imbanaco, para onde foi levado, informou que Rincón precisou ser submetido a cirurgia após sofrer grave lesão na cabeça e está na unidade de tratamento intensivo.

“Com autorização prévia dos familiares, informamos que Freddy Eusebio Rincón foi internado esta manhã vítima de traumatismo craniano grave. Seu estado é muito crítico, por decisão interdisciplinar de toda nossa equipe, ele foi levado ao centro cirúrgico onde irá para a unidade de terapia intensiva. Todos os cuidados pertinentes serão aplicados e toda a nossa equipe de especialistas fará tudo o que for necessário. A situação é crítica”, explicou o médico Laureano Quintero.

Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram graves danos no carro dirigido por Rincón. De acordo com a rádio Supernoticias, de Cali, ele estava no carro com mais duas mulheres. Também é possível ver a frente do ônibus, próxima ao motorista, bastante danificada pela colisão.

En el accidente que se presentó sobre la calle 5 con carrera 34 en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, resultaron heridos el conductor del MIO, el exfutbolista Freddy Rincón y dos mujeres, quienes fueron trasladados a centro asistenciales. #Cali pic.twitter.com/rMzOhvBuOc — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022

De acordo com o jornal El País testemunhas ainda relataram que Rincón ameaçou e perseguiu uma pessoa que estava gravando as imagens do acidente.

#EnVideo: este es el momento exacto del accidente de tránsito en el que resultó herido el exfutbolista Freddy Rincón y cuatro personas más. El hecho se registró en la madrugada de este lunes, en inmediaciones al estadio Pascual Guerrero. pic.twitter.com/46pxMmJ0kE — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 11, 2022

Aposentado desde 2004, após uma última passagem pelo Corinthians, o ex-meio-campista construiu longa trajetória no futebol brasileiro. Além do Timão, também atuou pelo Palmeiras, em 1996, Santos, entre 2000 e 2001, e Cruzeiro, em 2001.

No Corinthians, Rincón alcançou a condição de ídolo com 158 partidas, 11 gols marcados e quatro títulos conquistados: o Campeonato Paulista de 1999, os brasileiros de 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes de 2000. Os clubes manifestaram solidariedade:

“Todas as nossas orações estão voltadas para o nosso campeão do mundo Freddy Rincón, que sofreu um grave acidente de trânsito em Cali. Fuerza, Freddy!”, disse o Timão pelas redes sociais.

Todas as nossas orações estão voltadas para o nosso campeão do mundo Freddy Rincón, que sofreu um grave acidente de trânsito em Cali. Fuerza, Freddy! pic.twitter.com/H59RT4vDQS — Corinthians (@Corinthians) April 11, 2022

“O Santos FC deseja toda força do mundo ao nosso ex-jogador Freddy Rincón, que sofreu um grave acidente de trânsito, nesta segunda-feira, em Cali, na Colômbia. A nação santista está com você!”, publicou o Santos.

O Santos FC deseja toda força do mundo ao nosso ex-jogador Freddy Rincón, que sofreu um grave acidente de trânsito, nesta segunda-feira, em Cali, na Colômbia. A nação santista está com você! 🤍🖤 pic.twitter.com/hnXRh7moMV — Santos FC (@SantosFC) April 11, 2022

Rincón também atuou por Barranquilla, Santa Fe e América de Cali no futebol colombiano. Na Europa teve passagens por Real Madrid e Napoli. Pela seleção de seu país foram 17 gols em 84 partidas.

