Ex-atacante Jardel integra o Big Brother de Portugal

O ex-atacante Mário Jardel, ídolo do Grêmio e com passagens de sucesso pelo futebol europeu, é um dos participantes do Big Brother – não o do Brasil, mas o de Portugal, país onde viveu a melhor fase de sua carreira. Aos 48 anos, o ex-jogador de Porto e Sporting foi confirmado no reality show restrito a pessoas famosas, que estreou no último domingo 3.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“O Big Brother é um jogo, e quando se trata de jogo você já sabe: faço aquele gol de cabeça e entro para vencer”, afirmou Jardel em um dos vídeos promocionais da emissora TVI.

“É mais um gol que quero marcar, e este é inédito na minha carreira. Obrigado pelo apoio que todos me deram para que eu viesse para esta grande experiência que é o Big Brother. Como sempre, conto com seu apoio”, escreveu o brasileiro em suas redes sociais.

Continua após a publicidade

O cearense Jardel iniciou a carreira no Vasco, mas fez história no Grêmio, entre 1995 e 1996, com o título da Copa Libertadores. Em seguida, se transferiu para o Porto, pelo qual foi tricampeão nacional. Especialista no jogo aéreo, repetiu o feito pelo Sporting, em 2002, e conquistou duas vezes na carreira a Chuteira de Ouro, como maior artilheiro do futebol europeu.

Com passagem também pela seleção brasileira, Jardel se recuperou de problemas com drogas e de uma experiência frustrada na política: teve o mandato de deputado estadual pelo Rio Grande do Sul cassado, em 2016; na época, ele respondia a crimes como organização criminosa, peculato e uso de documento falso, e faltou a diversas sessões alegando passar por um quadro de depressão.

Uma brasileira também participa do Big Brother Famosos de 2022: Jaciara Dias, baiana de 44 anos, que ganhou fama em Portugal como esposa do ex-jogador Deco, brasileiro que defendeu a seleção portuguesa, de quem se divorciou em 2008.

Outra figura famosa do futebol português estará na disputa do Big Brother Famosos: Bruno de Carvalho, presidente do Sporting entre 2013 e 2018. Figura bastante polêmica no país, ele foi destituído do cargo em razão de uma enorme crise – chamou atletas agredidos pela torcida em invasão do CT de “mimados”, em episódio que terminou com nove contratos rescindidos por justa causa.