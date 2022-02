Ex-Arsenal e seleção inglesa, Wilshere assina com clube da Dinamarca

Neste domingo, 20, o meia Jack Wilshere assinou com o Aarhus GF, da Dinamarca, e oficializou a sua volta aos gramados depois de oito meses sem clube. Ex-Arsenal e seleção inglesa, o jogador chega como a grande estrela da equipe, que é a atual sétima colocada da primeira divisão do país.

Wilshere assinou até o fim da atual temporada, com possibilidade de prorrogação do vínculo. O meia procurava um novo clube desde que rescindiu contrato com o Bournemouth, no final de junho de 2021.

No início de janeiro, com a abertura da janela de transferências, ele chegou a produzir um vídeo bem-humorado, junto com uma empresa de apostas, no qual “contrata” dois especialistas em marketing para ajudá-lo a procurar um novo clube. No fim da peça comercial, ele termina dizendo que está pronto para avaliar ofertas, com exceção do Tottenham, grande rival do Arsenal.

Jack Wilshere is looking for a new club, and our top marketing team is on the case… (18+ Gambleaware) | @jackwilshere pic.twitter.com/B3wMgdnSIV — Paddy Power (@paddypower) January 4, 2022

Wilshere foi formado nas categorias de base dos Gunners, onde chegou em 2001. Por lá, ele se tornou jogador profissional e defendeu o clube até 2018. Depois disso, foi vendido ao West Ham e, na temporada passada, defendeu o Bournemouth.

O meia também tem passagem pela seleção da Inglaterra desde as categorias de base. Entre os profissionais, ele tem 36 jogos representando os ingleses e anotou dois gols.