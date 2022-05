Everton x São Paulo: onde assistir à Sul-Americana nesta quinta-feira

Em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, nesta quinta-feira, 5, Everton-CHI e São Paulo se enfrentam a partir das 19h15 (de Brasília), no estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile. A partida terá transmissão da Conmebol TV.

Líder do grupo D, com nove pontos, o Tricolor chega ao Chile em busca da vitória que pode garantir vaga nas oitavas de final da competição. O técnico Rogério Ceni, optou por poupar alguns dos principais jogadores do elenco como o artilheiro Jonathan Calleri, autor de 13 gols na temporada, e o experiente lateral-direito Rafinha. Eles sequer viajaram com o time.

Já a equipe chilena, que se encontra na segunda posição, com 4 pontos, seguido de Ayacucho, com três, e Jorge Wilstermann, com um ponto, vem de vitória em casa na competição.

Pelo fato de ter sido feriado do dia do trabalhador no Chile, o time contou com uma semana livre para poder se preparar melhor para o confronto.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Sul-Americana

19h15

Everton-CHI x São Paulo – Conmebol TV

Unión Santa Fe-ARG x Oriente Petrolero-BOL – Conmebol TV

Guaireña-PAR x Internacional – Conmebol TV

21h30

Universidad Católica-EQU x Santos – Conmebol TV

Banfield-ARG x Unión La Calera-CHI – Conmebol TV

Ayacucho-PER x Jorge Wilstermann-BOL – Conmebol TV

Libertadores da América

19h

Fortaleza x River Plate-ARG – ESPN e Star+

21h

Red Bull Bragantino x Vélez Sarsfield-ARG – ESPN, Conmebol TV e Star+

23h

Alianza Lima-PER x Colo Colo-CHI – Conmebol TV

Brasileiro Série B

21h30

Brusque-SC x Chapecoense – SporTV e Premiere

