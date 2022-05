Everton vira jogo no fim e evita rebaixamento na Premier League

Delírio no Goodison Park. O Everton conseguiu escapar do risco de rebaixamento no Campeonato Inglês com uma virada por 3 a 2 sobre o Crystal Palace, na tarde esta quinta-feira, 19, em jogo válido pela 37º e penúltima rodada.

O time de Liverpool saiu perdendo por 2 a 0, com gols de Mateta e Ayew no primeiro tempo, mas com tentos de Michael Kane, do brasileiro Richarlison e de Calvert-Lewin, todos na segunda etapa, se garantiu na elite.

Após o terceiro gol, aos 40 do segundo tempo, o jogo teve se ser interrompido depois que torcedores do Everton invadiram o gramado em festa. Com o triunfo, o time dirigido por Frank Lampard chegou a 39 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Leeds United, time melhor colocado da zona de rebaixamento.

Norwich e Watford já estão rebaixados, enquanto a última vaga será definida por Leeds e Bunrley, ambos com 35 pontos, na última rodada. O Leeds, do brasileiro Raphinha, visita o Brentford, enquanto o Bunrley recebe o Newcastle.

A rodada final também definirá o campeão da Premier League: o líder Manchester City recebe o Aston Villa, enquanto o Liverpool encara, também em casa, o Wolverhampton.