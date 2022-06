Estudo aponta Vinícius Júnior como 2º mais valioso do mundo; veja o top-10

Um levantamento publicado nesta segunda-feira, 6, pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES Football Observatory, nome original em inglês) colocou o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, como o segundo mais valioso do mundo, atrás somente do atacante francês Kylian Mbappé, que recentemente renovou contrato com o Paris Saint-Germain.

De acordo com o órgão de pesquisas, Vini tem valor de mercado estimado em 185,3 milhões de euros (951,1 milhões de reais) e é o único representante do país entre os dez melhores cotados. Mbappé, por sua vez, custaria a interessados 205,6 milhões de euros (1,05 bilhão de reais).

O gol marcado pelo brasileiro na decisão da Liga dos Campeões diante do Liverpool, vencida por 1 a 0 pelo Real Madrid, em Saint-Denis, ajudou ainda mais a impulsionar a melhor temporada da carreira. O feito pessoal também rendeu aos merengues o 14º título de Champions da história.

O camisa 20 marcou 22 gols em 52 jogos pelo clube espanhol, uma média de 0,42 por partida, e também distribuiu 20 assistências. Pela seleção, ganhou oportunidades como titular e balançou as redes pela primeira vez na vitória por 4 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, em confronto pelas Eliminatórias.

Peça-chave da equipe de Carlo Ancelotti, o brasileiro participou do mesmo número de gols que suas três temporadas anteriores somadas. Para efeito de comparação, as 42 participações diretas em gols na atual campanha representam o mesmo que todas as suas outras três temporadas pelo Real Madrid somadas. Em 2018/19, foram 20 (sete gols e 13 assistências); em 2019/20, nove (cinco gols e quatro assistências); e em 2020/21, 13 (seis gols e sete assistências).

Curiosamente, ele deixa para trás nomes como o atacante norueguês Erling Haaland, que acertou transferência para o Manchester City, o meia espanhol Pedri, do Barcelona, eleito em novembro o Golden Boy pelo diário italiano Tuttosport.

O top-10 tem três jogadores do City, três do Barcelona, um do Paris Saint-Germain, um do Real Madrid, um do Liverpool e um do Borussia Dortmund.

Confira o ranking divulgado pela CIES Football Observatory:

1. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

205,6 milhões de euros (1,05 bilhão de reais)

2. Vinícius Júnior (Real Madrid)

185,3 milhões de euros (951,1 milhões de reais)

3. Erling Haaland (Manchester City)

152,6 milhões de euros (784,3 milhões de reais)

4. Pedri (Barcelona)

135,1 milhões de euros (694,3 milhões de reais)

5. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

133,7 milhões de euros (687,1 milhões de reais)

6. Phil Foden (Manchester City)

124 milhões de euros (637,3 milhões de reais)

7. Frenkie De Jong (Barcelona)

112,5 milhões de euros (578,2 milhões de reais)

8. Luis Díaz (Liverpool)

110 milhões de euros (565,3 milhões de reais)

9. Rúben Dias (Manchester City)

109,6 milhões de euros (563,3 milhões de reais)

10. Ferran Torres (Barcelona)

109,5 milhões de euros (562,7 milhões de reais)

