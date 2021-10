Estrelas do futebol mundial parabenizam Pelé pelos 81 anos

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa 81 anos de idade neste sábado, 23. Para festejar a data, estrelas do futebol e clubes de todo o mundo postaram mensagens de carinho para o Rei do Futebol.

O ex-jogador, três vezes campeão da Copa do Mundo pelo Brasil, em 1958, 1962 e 1970, e que acumula 1283 gols anotados em 1380 partidas disputadas em toda a sua trajetória profissional, foi parabenizado pelo Santos, clube que defendeu praticamente em toda a carreira, com vídeos de personalidades, como Gabriel Medina, Bernardinho, Vanderlei Cordeiro de Lima e Chitãozinho, e atletas atuais e aposentados, como Rodrygo, Luan Peres, Marta, Cristiane e Zico.

Neymar postou uma foto de Pelé com a camisa da seleção brasileira e escreveu: “Vida longa ao REI! Parabéns!”.

Clubes brasileiros como Flamengo, Corinthians, Vasco e São Paulo também se juntaram à lista, assim como clubes de fora do país, como o Milan.

O maior jogador de todos os tempos completa 8️⃣1️⃣ anos! ⚽ Com uma foto do Rei e o Reizinho, o Sport Club Corinthians Paulista, seu time de futebol de botão na infância ⚫⚪, deseja felicidades e muita saúde ao eterno camisa 10 do Brasil! Parabéns, @Pele! 🎉🥳🎂#ParabénsPelé pic.twitter.com/hmPnxgRo2x — Corinthians (@Corinthians) October 23, 2021

Vida longa, Rei @Pele! 👑 Que Deus te abençoe com muita saúde e continue te iluminando! 🤍 pic.twitter.com/RTqSNQN1qM — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) October 23, 2021

🎂👑 Vida longa ao Rei! ⚪️⚫️ Parabéns, @Pele! Bicampeão da CONMEBOL #Libertadores em 1962 e 63, o maior artilheiro do @SantosFC festeja 8⃣1⃣ anos. 😍 Felicidades e #GloriaEterna! pic.twitter.com/fppczkOBvh — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2021

Hoje, Pelé completa 81 anos. Não poderíamos deixar de felicitá-lo pela história que construiu nos campos, além das gerações que inspirou com seus gols, dribles e passes. Felicidades a um dos maiores de todos os tempos! Na foto, com o uruguaio Ancheta, grande zagueiro gremista.🇪🇪 pic.twitter.com/C8XqobPUQZ Continua após a publicidade — Grêmio FBPA (@Gremio) October 23, 2021

Vida longa ao Rei Pelé! Desejamos muita saúde e um ótimo dia. 👑💢#VascoDaGama pic.twitter.com/hjnsgeJppT — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 23, 2021

Tricampeão mundial, atleta do século e maior artilheiro da história, @Pele completa 81 anos neste sábado! Toda reverência ao Rei do Futebol, que já desfilou sua genialidade com o Manto e merece essa homenagem. Vida longa e muita saúde, lenda! pic.twitter.com/Um0PiYaxnm — Flamengo (@Flamengo) October 23, 2021

🇧🇷⚽️👑 The King of Football turns 81 today. Join us in wishing the one and only @Pele the happiest of birthdays. pic.twitter.com/0JTf6u0Asx — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2021

Como é bom comemorar mais um ano de vida do nosso Rei do Futebol! Seu reino te reverencia neste sábado, Maior de Todos os Tempos! Feliz aniversário, Pelé! Vida longa ao Rei! 👑⚽️🇧🇷 #Pelé81 pic.twitter.com/qnC4ku5udm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2021

É dia do @pele, que completa 81 anos! Quem viu esse craque jogar sabe bem da emo… https://t.co/TcCAbG9X84 pic.twitter.com/vJad6hPube — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) October 23, 2021